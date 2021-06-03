Дело ПриватБанка: Высший антикорсуд заочно арестовал Дубилета

Находящийся в розыске бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет заочно арестован.

Такую меру пресечения решил применить Высший антикоррупционный суд Украины, следует из трансляции судебного заседания.

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Указано, что на суде прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы ПриватБанка.

"Ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления", — объявил председательствующий судья.

При этом постановление судьи адвокаты Дубилета могут обжаловать в течение 5 дней с момента его объявления.

Напомним, в конце марта 2021 года стало известно, что Александра Дубилета объявили в розыск. Бывший глава ПриватБанка фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

В феврале Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 млн грн ПриватБанка путем злоупотребления служебным положением.

А в марте НАБУ объявило Дубилету новое подозрение. Экс-главу банка подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 2 июня закрыл производство по иску бывшего главы правления и бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения.