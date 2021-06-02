Дело по иску Дубилета о недействительности покупки акций ПриватБанка государством закрыли

Хозяйственный суд Киева 2 июня закрыл производство по иску бывшего главы правления и бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения, сообщает пресс-служба финучреждения.

Иск был подан к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц с требованием признать недействительными договоры о покупке акций от 20 декабря 2016 года и договора купли-продажи акций банка от 31 декабря 2016 года, на основании которого государство получило банк в свою собственность.

В финучреждении отмечают, что с учетом позиции Верховного суда это первое судебное решение хозсуда из более чем 50 судебных дел, инициированных бывшими владельцами акций ПриватБанка о признании его национализации, принятое с применением принятого в мае 2020 года закона №590-IX об усовершенствовании регулирования банковской деятельности.

Производство по этому делу было открыто Хозсудом Киева 2 января 2020 года. До национализации ПриватБанка Дубилет владел 2,7249% его акций.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали бывшие миноритарии и топ-менеджеры ПриватБанка Тимур Новиков (на 31 марта 2016 года имел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

При этом самого Дубилета ныне подозревают в выводе из ПриватБанка перед его национализацией 315 млн долларов, или 8,2 млрд грн в эквиваленте, в пользу связанной тогда с банком офшорной компании Claresholm Marketing.

Помимо того, экс-главу ПриватБанка и двух его подчиненных, включая задержанного в феврале экс-заместителя — Владимира Яценко, подозревают в выводе еще 137 млн грн в пользу связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах". В Украине Дубилет сейчас числится в розыске, при этом выяснилось, что у него есть гражданство Израиля.

В свою очередь в Национальном банке Украины поприветствовали решение Хозсуда Киева о закрытии дела, назвав его законным и обоснованным.

"Согласно этому закону (№590) единственный способ защиты прав лиц, являющихся или бывших участниками банка, — возмещение ущерба в денежной форме. Согласно заключительным и переходным положениям закона, судебные производства в хозяйственных делах по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию", — пояснил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Юрист также напомнил, что в соответствии со статьей 41 закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные ею акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.