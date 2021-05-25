У Александра Дубилета обнаружили гражданство Израиля, в Украине его объявили в розыск

У бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, как выяснилось, есть гражданство Израиля, где он проживает с 2017 года.

В Украине его объявили в розыск, заявил адвокат экс-руководителя ПриватБанка на судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

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В частности, адвокат сообщил, что его подзащитный направил электронное письмо в Высший антикоррупционный суд, где указал свое местонахождение.

"Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Это подтверждается документами, которые мы уже предоставили. Сообщил о том, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", — отметил юрист.

По словам защитника, Дубилет не скрывается от следствия и хочет участвовать в судебных заседаниях. В то же время из-за ограничений в Израиле он не может приехать в Украину.

Ранее Дубилет заявил, что четыре года проживает в Израиле (однако не упоминал о гражданстве) и не скрывается от следствия.

Напомним, по данным следователей, трем подозреваемым удалось вывести из ПриватБанка до его национализации 8,2 млрд грн. В то же время должником определили связанную с ПриватБанком фирму Claresholm Marketing LTD.

В НАБУ уточнили, что эта схема является вторым эпизодом преступной деятельности высшего менеджмента ПриватБанка, которую разоблачили детективы. Первый эпизод касается вывода почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам страховую компанию. В этом деле трем экс-служащим ранее уже сообщили о подозрении.

Как известно, в декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован решением украинского правительства. Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели более $5,5 млрд. Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала примерно 10 лет.

Олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка. Остальные акции принадлежали миноритарным акционерам, в частности, менеджменту во главе с начальником правления Александром Дубилетом.

Коломойский неоднократно критиковал решение о национализации ПриватБанка, называя его незаконным. Он пытается обжаловать его в судебном порядке.

Со своей стороны уже национализированный ПриватБанк стремится отсудить у бывших владельцев, как он утверждает, незаконно выведенные деньги. Соответствующее дело в Высоком суде Англии и Уэльса будет рассматриваться в марте 2022 года.

Напомним, в конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

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Как сообщалось, бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко суд арестовал с возможностью выхода под залог в 52,2 млн грн. Сообщалось, что в тот же день залог был внесен. 12 марта определенная Яценко мера пресечения была подтверждена апелляционной палатой ВАКС.

Яценко вместе с его бывшим начальником Александром Дубилетом, а также экс-главой департамента финансового менеджмента ПриватБанка Еленой Бычихиной детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в хищении 136,9 млн грн путем перевода связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", первым зампредом правления которой была та же Бычихина.

НАБУ отмечает, что перевод был совершен за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, причем на основании ложных документов.

Яценко же удалось задержать, вынудив самолет, летевший из Днепра в Вену, на борту которого находился Яценко, совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь".