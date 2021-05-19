"Нахожусь в Израиле и не скрываюсь от следствия" — экс-глава правления ПриватБанка Дубилет

Экс-председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет, которого Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) в марте объявило в розыск, в своем заявлении сообщил, что не скрывается от следствия, передает LB.ua. По словам Дубилета, у правоохранительных органов есть сведения о его местонахождении.

"Причина этого заявления — информация, которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет НАБУ по факту якобы хищения средств ПриватБанка, а место моего пребывания следователям не известно. Данная информация не соответствует действительности", — заявил он.

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Дубилет подчеркнул, что детективам НАБУ и прокурорам САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры. — Delo.ua) известно о его местонахождении, так как он направлял на их имя "ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности".

"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы "вручения" мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение", — говорится в заявлении.

Дубилет отметил, что сегодня из-за военных действий в Израиле и эпидемиологических ограничений он не может приехать в Украину.

"В течение последних четырех лет я добросовестно участвовал во всех следственных действиях и был на всех вызовах следователей", — написал Дубилет.

При этом экс-глава ПриватБанка отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске из СМИ, после чего сообщил в НАБУ и САП свой адрес в Израиле, предоставил данные своих адвокатов, а также заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности.

"Всего в адрес НАБУ и САП мной было направлено более 10 различных сообщений и заявлений. Подписи в моих обращениях были заверены нотариусом и консулом Украины в Израиле. Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания. Все эти письма, заявления, ходатайства были получены НАБУ/САП, чему есть соответствующие доказательства", — говорит бывший глава правления ПриватБанка.

В конце Дубилет попросил детективов НАБУ и прокуроров САП направлять ему процессуальные документы и проводить все процессуальные действия, в том числе допрос, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом и Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года.

Напомним, в конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Как сообщалось, бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко суд арестовал с возможностью выхода под залог в 52,2 млн грн. Сообщалось, что в тот же день залог был внесен. 12 марта определенная Яценко мера пресечения была подтверждена апелляционной палатой ВАКС.

Яценко вместе с его бывшим начальником Александром Дубилетом, а также экс-главой департамента финансового менеджмента ПриватБанка Еленой Бычихиной детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в хищении 136,9 млн грн путем перевода связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", первым зампредом правления которой была та же Бычихина.

НАБУ отмечает, что перевод был совершен за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, причем на основании ложных документов.

Яценко же удалось задержать, вынудив самолет, летевший из Днепра в Вену, на борту которого находился Яценко, совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь".