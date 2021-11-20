Дело ПриватБанка: Игоря Коломойского вызвали в кипрский суд для рассмотрения иска

Окружной суд Лимасола (Кипр) приглашает Игоря Коломойского к рассмотрению иска государственного ПриватБанка на $5,5 млрд.

Соответствующее объявление в газете "Голос Украины" опубликовали адвокаты ПриватБанка Scordis, Papapetrou&Co, пишет Интерфакс-Украина.

"Согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если сообщение об участии в деле не будет подано на протяжении 30 дней с момента публикации этого сообщения, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие Ответчика 1 (Игоря Коломойского – Delo.ua)", – говорится в объявлении.

Отметим, 3 апреля 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, в частности в Окружной суд Лимасола, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями: PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск в Окружной суд Лимасола относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.

В частности, эти операции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.

После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

С тех пор бывшие собственники, бизнесмены, которых государство считает аффилированными с собственниками лицами, и государство судятся в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.

Так, Хозяйственный суд Киева 1 ноября признал недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура Bail-in) и вынес решение в пользу компании Коломойского.

12 октября Северный апелляционный суд возобновил производство в деле о национализации ПриватБанка по иску экс-акционера Александра Дубилета.