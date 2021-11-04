Национализация ПриватБанка: суд вынес решение в пользу компании Коломойского

Хозяйственный суд Киева 1 ноября признал недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура Bail-in).

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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В банке отметили, что такое решение было принято вопреки императивным предписаниям "банковского" закона (закон № 590-ІХ).

Так, 1 ноября 2021 года судья Хозяйственного суда г. Киева Джарты В.В. удовлетворила иск ООО "Реватис". Оно судилось с ПриватБанком, Министерством финансов, а также Фондом гарантирования вкладов, Национальным банком Украины и правительством.

ООО "Реватис" просило признать недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура bail-in) во время национализации ПриватБанка в 2016 году.

Компания входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В то же время "антиколомойский" закон №590-ІХ предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Также, сообщили в ПриватБанке, суд проигнорировал предписания ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Им четко установлен запрет на истребование акций банка проданных инвестору (в данном случае — государству).

Банк выразил обеспокоенность игнорированием судами указанных законов.

Как пишет Экономическая правда, речь идет о деле 910/17630/19, которое продолжается еще с 2019 года. Тогда суд первой инстанции (Хозяйственный суд Киева) также не применил "банковский" закон и добился признания процедуры bail-in недействительной.

В апелляции и кассации победили ПриватБанк и Минфин: 27 октября Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ООО "Реватис". Однако впоследствии дело было возвращено в Хозсуд.

По данным госреестра, владельцами ООО "Реватис" являются ряд офшорных компаний, а конечным бенефициаром — Игорь Коломойский.

Bail-in — инструмент урегулирования несостоятельности, позволяющий списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка понадобятся государственные средства.

Напомним, что Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон 13 мая 2020 года. Это было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ).

Закон устанавливает, что бывшие и нынешние владельцы банков, права которых были нарушены из-за незаконных актов НБУ, Фонда гарантирования вкладов, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондового рынка решений Кабмина, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

В случае, если решение НБУ об отнесении любого банка к категории неплатежеспособных суд признает незаконным, это не позволит вернуть банк его бывшему владельцу.

Отметим, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

С тех пор бывшие собственники, бизнесмены, которых государство считает аффилированными с собственниками лицами, и государство судятся в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.

12 октября Северный апелляционный суд возобновил производство в деле о национализации ПриватБанка по иску экс-акционера Александра Дубилета.