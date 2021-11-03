Экс-глава ПриватБанка Дубилет: от следствия не скрываюсь, заочное расследование оспорю

Экс-председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет настаивает на том, что решение Высшего антикоррупционного суда, позволившее вести против него заочное расследование — незаконно. Он утверждает, что от следствия не скрывается и готов участвовать в нем, а решение ВАКС он оспорит в судебном порядке.

Об этом говорится в заявлении Александра Дубилета, переданного в редакцию Delo.ua.

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"Я в очередной раз публично заявляю, что я не скрываюсь, следствию известны мои контакты, я готов участвовать в расследовании. Решение по применению заочной процедуры я буду оспаривать. Надеюсь, что апелляционный суд позволит мне высказать свою позицию", — заявил банкир.

Дубилет указал на то, что заочное расследование — это экстраорди

нарная процедура и она применяется только в исключительных случаях, в отношении скрывающихся лиц, местонахождение которых неизвестно, что в его случае не соответствует действительности. И в качестве доказательства заметил, что уже есть факт его сотрудничества со следственными органами, что он лично участвовал в судебном заседании со средствами видеоконференции.

"Во время судебного слушания я дал детальные пояснения и доказательства моего постоянного места жительства в Израиле. Я уехал в Израиль еще в 2017 году, то есть задолго до "вручения" мне подозрения (февраль 2021). Еще в 2017 году во время одного из допросов я сообщил о моем местонахождении, поэтому органы следствия прекрасно знали, где я и как со мной связаться", — отметил он.

Финансист подчеркнул, что свобода выбора места жительства, в право жить на своей исторической родине — это его неотъемлемые права. И добавил, что сам он неоднократно обращался в НАБУ и САП, уже находясь в Израиле, сообщая о своем местожительстве, готовности сотрудничать и просил допросить его. Он отметил, что его письменные обращения в украинские антикоррупционные органы визировал консул Украины в Израиле. Но эти заявления и ходатайства остались без ответа.

"Такое поведение следствия свидетельствует о том, что их не интересуют мои показания и сведения. Если бы они желали получить информацию от первого лица о функционировании и национализации ПриватБанка, детективы допросили бы меня непосредственно в помещении посольства Украины в Израиле. Создается впечатление, что их цель — формальное завершение расследования "для галочки". Заявления НАБУ/САП, что они активно осуществляют "мой розыск", не выдерживает никакой критики. Зачем искать лицо, которое постоянно переписывается со следствием, состоит на консульском учете, присутствует в зале суда и дает показания? Вопрос риторический", — заявил Дубилет.

Он также обратил внимание на то, что законность его выезда в 2017 году из Украины были подтверждены решением Апелляционной палаты ВАКС.

Нвпомним, 28 октября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления ПриватБанка.

18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

С тех пор бывшие собственники, бизнесмены, которых государство считает аффилированными с собственниками лицами, и государство судятся в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.

12 октября Северный апелляционный суд возобновил производство в деле о национализации ПриватБанка по иску экс-акционера Александра Дубилета.