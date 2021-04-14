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Налоги и е-акциз: Минцифра анонсировала появление в приложении "Дия" новых услуг

Презентация новых услуг состоится этой весной в ходе мероприятия Diia Summit

Фото: пресс-служба Минцифры Фото: пресс-служба Минцифры
Фото: пресс-служба Минцифры

Министерство цифровой трансформации (Минцифра) совместно с Государственной налоговой службой анонсировали новые налоговые услуги для бизнеса в мобильном приложении и на портале "Дия".

Как сообщает пресс-служба Минцифры, презентация услуг состоится этой весной на Diia Summit.

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"Уже этой весной на Diia Summit мы запускаем электронную подпись в "Дие", который открывает новые возможности для цифровизации услуг для бизнеса. Наш следующий шаг — мы интегрируем услуги налоговой в "Дие", чтобы создать для украинцев удобный и простой сервис. Совместно с Государственной налоговой службой мы нашли оптимальный подход, как реализовать в несколько кликов уплату налогов и представления деклараций для ФЛП на упрощенной системе налогообложения как в приложении, так и на портале "Дия", — заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

После Diia Summit на портале и в приложении "Дия" в разделе "Мои налоги" для граждан будут доступны уплата налогов и представления деклараций для ФЛП на упрощенной системе налогообложения, справка о полученных доходах и уплаченных налогах, отображение данных о налогоплательщике и состояние его расчетов с бюджетом.

В Минцифры отмечают, что процессы заполнения деклараций в приложении "Дия" максимально автоматизировано. Система будет заполнять за пользователя все поля так, что ему предстоит ответить всего на 4 вопроса. К примеру, сегодняшняя декларация — это две страницы с более, чем 30 полями.

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Также через это приложение украинцы будут получать оповещения о предельных сроках оплаты, наличии налоговых обязательств или задолженности. Это поможет избежать штрафов и сэкономит средства предпринимателей.

Кроме того, Минцифра интегрирует "Дию" с банками.

"Благодаря этому с согласия пользователя "Дия" будет делать запрос в банк или банки (если ФЛП имеет открытые счета в нескольких), и отражать общую сумму поступлений за выбранный отчетный период с ФОТ-счета или счетов", — говорится в сообщении.

При этом, сумму доходов будет видеть только пользователь. "Дия" от имени клиента только делает запрос в банк и заполняет соответствующее поле в декларации, и не сохраняет никаких персональных данных.

Услуга разработана Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Государственной налоговой службой при поддержке программы EGAP, финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge.

Кроме того, Михаил Федоров анонсировал большой антикоррупционный проект Государственной налоговой службой, который запустят уже осенью — электронный акциз и электронная марка. Это существенно упростит процесс заказа, учета и уплаты марок для производителей и экспортеров.

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По информации Минцифры, теперь каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях. В рамках первого пилота — алкогольная продукция.

"Этот проект будет способствовать преодолению коррупции благодаря минимизации влияния человеческого фактора. Кроме того, позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами. Также удастся улучшить координацию и взаимодействие работы государственных и общественных организаций по контролю за оборотом маркированных подакцизных товаров на основе обмена информацией и упростить документооборот", — отмечают в министерстве.

Проект е-Акциз Минцифра реализует совместно с налоговой службой при поддержке USAID Ukraine/UK aid проекту TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.

Напомним, за год функционирования портала "Дия" через него зарегистрировались более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). Лидером по использованию этого сервиса стала Днепропетровская область — возможностью открыть ФЛП таким способом воспользовались более 23 тысяч жителей региона.

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