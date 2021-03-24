За год через "Дию" зарегистрировались более четверти миллиона ФЛП

За год функционирования портала "Дия" через него зарегистрировались более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). Лидером по использованию этого сервиса стала Днепропетровская область — возможностью открыть ФЛП таким способом воспользовались более 23 тысяч жителей региона.

Об этом сообщил руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник, передает УНН.

"Для того, чтобы открыть ФЛП на портале "Дия", нужно заполнить только десять полей в любое время. Подача заявления осуществляется в несколько кликов и занимает всего 10 минут. Такой возможностью за год существования портала воспользовались более 23 тысяч жителей Днепропетровской области. В общем через портал "Дия" зарегистрировалось более 275 тысяч ФЛП", — сообщил Баник.

Скриншот: "Дия"

Ранее вицепремьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что с апреля 2021 года в "Дии" появится возможность автоматически оформлять ФЛП без посредничества регистратора, рассматривающего заявку и проверяющего данные. Также через портал можно будет уплачивать налоги при помощи привязанной к приложению карты.

Напомним, что согласно данным сервиса Opendatabot, украинские физлица-предприниматели заплатили за 2020 год 27,63 млрд грн единого налога, что на 10,72% больше, чем в предыдущем году, когда эта сумма составила 24,95 млрд грн.

Общее количество индивидуальных предпринимателей в 2020 году также выросло — на 1,2% до 1,91 млн. На конец 2019 года их насчитывалось 1,89 млн, 2018 — 1,84 млн, 2017 — 1,77 млн, 2016 — 1,88 млн, 2015 — 1,98 млн.

Напомним, что в Украине ФЛП первой группы освободили от единого налога с декабря 2020 по май 2021 года.