Экономика 1 час назад

За год через "Дию" зарегистрировались более четверти миллиона ФЛП

Лидером по количеству открытых ФЛП через сервис стала Днепропетровская область

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За год функционирования портала "Дия" через него зарегистрировались более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). Лидером по использованию этого сервиса стала Днепропетровская область — возможностью открыть ФЛП таким способом воспользовались более 23 тысяч жителей региона.

Об этом сообщил руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник, передает УНН.

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"Для того, чтобы открыть ФЛП на портале "Дия", нужно заполнить только десять полей в любое время. Подача заявления осуществляется в несколько кликов и занимает всего 10 минут. Такой возможностью за год существования портала воспользовались более 23 тысяч жителей Днепропетровской области. В общем через портал "Дия" зарегистрировалось более 275 тысяч ФЛП", — сообщил Баник.

Скриншот: "Дия"

Ранее вицепремьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что с апреля 2021 года в "Дии" появится возможность автоматически оформлять ФЛП без посредничества регистратора, рассматривающего заявку и проверяющего данные. Также через портал можно будет уплачивать налоги при помощи привязанной к приложению карты.

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Напомним, что согласно данным сервиса Opendatabot, украинские физлица-предприниматели заплатили за 2020 год 27,63 млрд грн единого налога, что на 10,72% больше, чем в предыдущем году, когда эта сумма составила 24,95 млрд грн.

Общее количество индивидуальных предпринимателей в 2020 году также выросло — на 1,2% до 1,91 млн. На конец 2019 года их насчитывалось 1,89 млн, 2018 — 1,84 млн, 2017 — 1,77 млн, 2016 — 1,88 млн, 2015 — 1,98 млн.

Напомним, что в Украине ФЛП первой группы освободили от единого налога с декабря 2020 по май 2021 года.

Источник фото: Depositphotos

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