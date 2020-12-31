Бизнес 6 минут назад

В Украине ФЛП первой группы освободили от единого налога до мая 2021 года

Однако освобождение не применяется в случае нарушения такими ФЛП условий применения первой группы плательщиков единого налога

В Украине физические лица-предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года освобождены от уплаты единого налога.

Однако освобождение не применяется в случае нарушения такими ФЛП условий применения первой группы плательщиков единого налога, сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В указанных периодах налоговые органы не будут осуществлять начисление единого налога для зарегистрированных физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой группы", — говорится в сообщении.

Согласно Налоговому кодексу, первая группа — это ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн. Единый налог для них составляет 5% от доходов.

Известно также, что для физлиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.

Ранее Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Новые счета для уплаты ЕСВ также вступают в силу с 1 января 2021 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Bolt Food заработал в левобережной части Киева
Bolt Food заработал в левобережной части Киева
П'ять брендів, які могли б підняти престиж України у світі
П'ять брендів, які могли б підняти престиж України у світі
Онлайн-рынок парфюмерии захлестнула волна мошенничества
Онлайн-рынок парфюмерии захлестнула волна мошенничества
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. США одобрили назначение Маркаровой послом Украины

  3. В Украине более чем в 2 раза выросли начисления за коммуналку — Госстат

  4. В США выдвинули новые обвинения против Коломойского и Боголюбова

  5. Венедиктова доложила о расследовании международной схемы мошенников с оборотом €10 млн

Ивент
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями
Загрузка...