В Украине ФЛП первой группы освободили от единого налога до мая 2021 года

В Украине физические лица-предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года освобождены от уплаты единого налога.

Однако освобождение не применяется в случае нарушения такими ФЛП условий применения первой группы плательщиков единого налога, сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

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"В указанных периодах налоговые органы не будут осуществлять начисление единого налога для зарегистрированных физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой группы", — говорится в сообщении.

Согласно Налоговому кодексу, первая группа — это ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн. Единый налог для них составляет 5% от доходов.

Известно также, что для физлиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.

Ранее Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Новые счета для уплаты ЕСВ также вступают в силу с 1 января 2021 года.