НБУ отменил книгу учета доходов для ФЛП

Национальный банк Украины отменил необходимость ведения книги учета доходов физическими лицами-предпринимателями — плательщиками единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее постановление №155 НБУ принял 8 декабря.

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Данным документом положение Нацбанка о ведении кассовых операций в национальной валюте приведено в соответствие с законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы ФЛП.

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Теперь упомянутые категории ФЛП будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

Постановление вступило в силу с 15 декабря, однако сами нормы об учете доходов ФЛП начнут действовать лишь с 1 января.

Помимо этого, НБУ урегулировал вопросы относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Напомним, ранее регулятор усовершенствовал ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.