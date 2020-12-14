НБУ признал Мисто Банк неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более от минимального установленного уровня. Как отмечается в сообщении регулятора, соответствующее решение №735 от 14 декабря "принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка".

НБУ поясняет, что проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области, балансовая стоимость которого составляла более 271 млн грн, или почти 17% от всех активов банка.

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"Ввиду отсутствия принятых мер для улучшения состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО "Мисто Банк" не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка... принято решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", — говорится в сообщении.

Регулятор заверяет, что данное решение никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля Мисто Банка составляет лишь 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

"Несмотря на ситуацию с Мисто Банком, наш банковский сектор находится в наилучшем состоянии за всю историю. У банков сегодня достаточно капитала. Средств для удовлетворения потребностей клиентов хватает. Мы всегда готовы поддержать банки, если ухудшение финансового состояния банка подлежит исправлению", — прокомментировал глава НБУ Кирилл Шевченко.

НБУ также заверяет, что 78% вкладчиков банка (2282 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку размер их вкладов не превышает гарантированную сумму в 200 тысяч грн. Клиенты с большими объемами вкладов гарантированно получат лишь 200 тыс.

В целом возможная сумма выплат гарантированных сумм вкладчикам этого финучреждения на 1 ноября составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

Владельцем Мисто Банка является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций финучреждения.

Напомним, слухи о возможности признания Мисто Банка неплатежеспособным ходили еще летом.