"Мисто Банк" хотят объявить неплатежеспособным — СМИ

"Мисто Банк" хотят объявить неплатежеспособным — такой вопрос был вынесен на повестку дня Национального банка Украины впервые за три года. Об этом сообщает UBR, ссылаясь на собственные источники в Нацбанке.

По данным издания, 16 июня 2020 года правление НБУ собралось на заседание, на котором рассматривался вопрос признания неплатежеспособным АО "Мисто Банк". Заседание закончилось безрезультатно и было перенесено, однако в банке был введен особый режим, а 26 июня его уже перенесли в число проблемных.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время в самом банке не прокомментировали ситуацию, а в Нацбанке официально отказались обсуждать этот вопрос в связи с банковской тайной, гарантированной законом.

Тем не менее источники медиа на рынке подтвердили, что у банка действительно есть проблемы: "Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и "Ощадбанк", и "Проминвестбанк", у "Мисто Банка" нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы".

Авторы статьи приводят открытую Нацбанком отчетность, где указано, что в настоящее время у финучреждения есть нарушения сразу по четырем индикаторам, а по одному — пограничное значение.

Издание также напоминает, что "Мисто Банк" принадлежит Ивану Фурсину, которого связывают с народным депутатом Сергеем Левочкиным из фракции ОПЗЖ и олигархом Дмитрием Фирташем.

"Я могу это ассоциировать с тем, что на собственника банка хотят таким образом повлиять, чтобы определенные депутатские группы принимали и голосовали за те законы, которые нужны большинству президента Украины", — цитирует издание старшего партнера Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца.

Там отмечают, что фракция ОПЗЖ в парламенте ранее в полном составе проголосовала против так называемого "антиколомойского закона", который продавливал власть, защищая в данном случае интересы не столько олигарха Игоря Коломойского, сколько вообще собственников банков, признанных неплатежеспособными, некоторые из которых были связаны с депутатами ОПЗЖ.

Таким образом, предполагают в издании, "подвешенное" состояние "Мисто Банка" может дать властям инструмент для давления на фракцию при будущих голосованиях в парламенте.