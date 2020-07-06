  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

"Мисто Банк" хотят объявить неплатежеспособным — СМИ

Якобы в финансовом учреждении был введен особый режим, а уже в конце июня банк внесли в число проблемных

Фото: UBR Фото: UBR
Фото: UBR

"Мисто Банк" хотят объявить неплатежеспособным — такой вопрос был вынесен на повестку дня Национального банка Украины впервые за три года. Об этом сообщает UBR, ссылаясь на собственные источники в Нацбанке.

По данным издания, 16 июня 2020 года правление НБУ собралось на заседание, на котором рассматривался вопрос признания неплатежеспособным АО "Мисто Банк". Заседание закончилось безрезультатно и было перенесено, однако в банке был введен особый режим, а 26 июня его уже перенесли в число проблемных.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время в самом банке не прокомментировали ситуацию, а в Нацбанке официально отказались обсуждать этот вопрос в связи с банковской тайной, гарантированной законом. 

Тем не менее источники медиа на рынке подтвердили, что у банка действительно есть проблемы: "Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и "Ощадбанк", и "Проминвестбанк", у "Мисто Банка" нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы".

Авторы статьи приводят открытую Нацбанком отчетность, где указано, что в настоящее время у финучреждения есть нарушения сразу по четырем индикаторам, а по одному — пограничное значение.

Издание также напоминает, что "Мисто Банк" принадлежит Ивану Фурсину, которого связывают с народным депутатом Сергеем Левочкиным из фракции ОПЗЖ и олигархом Дмитрием Фирташем.

"Я могу это ассоциировать с тем, что на собственника банка хотят таким образом повлиять, чтобы определенные депутатские группы принимали и голосовали за те законы, которые нужны большинству президента Украины", — цитирует издание старшего партнера Адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца.

Там отмечают, что фракция ОПЗЖ в парламенте ранее в полном составе проголосовала против так называемого "антиколомойского закона", который продавливал власть, защищая в данном случае интересы не столько олигарха Игоря Коломойского, сколько вообще собственников банков, признанных неплатежеспособными, некоторые из которых были связаны с депутатами ОПЗЖ.

Читайте также:
Вступил в силу закон, запрещающий банкам штрафовать за просрочку платежей на карантине

Таким образом, предполагают в издании, "подвешенное" состояние "Мисто Банка" может дать властям инструмент для давления на фракцию при будущих голосованиях в парламенте.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Совет НБУ второй раз отказался назначать Олега Чурия на должность замглавы Нацбанка
Совет НБУ второй раз отказался назначать Олега Чурия на должность замглавы Нацбанка
Отставка Смолия стала полной неожиданностью — глава финкомитета Верховной Рады Гетманцев
Отставка Смолия стала полной неожиданностью — глава финкомитета Верховной Рады Гетманцев
Под Винницей из банкомата украли около миллиона гривен
Под Винницей из банкомата украли около миллиона гривен
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Следователи ГБР вручили Пашинскому обвинительный акт

  3. В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха (ФОТО, ВИДЕО)

  4. В Украине за сутки коронавирусом заболели 543 человека — Минздрав

  5. ОПЗ возвращает сотрудников благодаря загрузке давальческим сырьем

Загрузка...