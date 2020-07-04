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Банки 20 минут назад

Вступил в силу закон, запрещающий банкам штрафовать за просрочку платежей на карантине

Данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс Украины

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

В Украине с субботы, 4 июля, банкам официально запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Сегодня соответствующий закон вступил в силу, сообщает "РБК-Украина".

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В частности, документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Указано, что данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, а в пятницу его обнародовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Напомним, 16 июня парламент принял законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина во втором чтении и в целом.

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13 мая Рада одобрила за основу и в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина: за него проголосовали 278 парламентариев.

Как известно, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае в национальной валюте составляли 36,9% годовых, что на 1% ниже, чем в апреле (37,9%).

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