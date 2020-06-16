В Украине банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина

В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина по коронавирусу.

Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297, сообщает РБК-Украина.

В частности, за этот закон проголосовали 344 народных депутата.

Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Указано, что соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Ранее в Министерстве финансов сообщали, что банки одобряют только одну из 40 заявок на дешевые кредиты.

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Напомним, 13 мая Рада одобрила за основу и в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина: за него проголосовали 278 парламентариев.

Как известно, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае в национальной валюте составляли 36,9% годовых, что на 1% ниже, чем в апреле (37,9%).

Ранее Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.