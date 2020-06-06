НБУ ввел новые антикризисные меры для поддержки банков

Национальный банк Украины (НБУ) ввел ряд мер по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях.

Как сообщает пресс-служба регулятора, очередным шагом стало принятие решения о неприменении до июня 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитному риску, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

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Такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мероприятий на показатели деятельности банка или банковской группы, и при этом, банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности.

Решение не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации НБУ, провели распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

"На сегодняшний день сохраняется некоторая неопределенность относительно продолжительности ограничительных мер и сроков, необходимых бизнеса для восстановления своей деятельности, и надлежащего обслуживания кредитов. Учитывая это, принятие постановления будет способствовать активной работе банков с заемщиками по поиску приемлемых путей урегулирования задолженности", — отметила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

В НБУ отмечают, что Нацбанк будет проводить постоянный надзор за устранением банками и банковскими группами нарушений.

Для этого банки и ответственные лица банковских групп в течение 30 календарных дней со дня нарушения должны подать Национальному банку приемлемый план мероприятий по их устранению или программу капитализации и ежемесячно подавать отчеты о ее выполнении.

В то же время, в процессе устранения нарушений банк обязан соблюдать установленные ограничения в деятельности, в частности, операций со связанными лицами, распределения капитала, выплаты дополнительных вознаграждений топ-менеджменту и тому подобное.

Эти антикризисные меры утверждены Постановлением правления Национального банка Украины от 4 июня 2020 года № 73 "О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп".

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Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, и действует до 1 июня 2021 года.

Ранее НБУ утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

Напомним, 23 апреля правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 апреля 2020 года.