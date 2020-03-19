Нацбанк изменил условия выдачи краткого рефинансирования и размещения депсертификатов

Национальный банк Украины с 19 марта будет проводить монетарную политику по новому операционному дизайну, который "предоставит банкам большую гибкость в управлении собственной ликвидностью для реагирования на повышенную турбулентность на финансовых рынках".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что, во-первых, изменяется график проведения операций по регулированию ликвидности. Тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования отныне будут проводиться в 2 раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам.

Во-вторых, по данным Нацбанка, меняется срочность этих инструментов по регулированию ликвидности. Двухнедельные депозитные сертификаты станут недельными, а краткосрочные кредиты рефинансирования, предельный срок которых ранее составлял 14 дней, будут выдаваться на срок до одного месяца.

В то же время по-прежнему ставка по этим инструментам будет устанавливаться на уровне учетной ставки Национального банка.

"Изменение графика проведения тендеров и срочности инструментов по регулированию ликвидности усилит устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержит его способность стимулировать украинскую экономику в условиях большей неопределенности", — считают в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины готов к смягчению регулятивных требований к банкам, однако рекомендует банкам уже сегодня начинать переговоры с заемщиками о реструктуризации кредитной задолженности.