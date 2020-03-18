НБУ рекомендует банкам уже сейчас начинать реструктуризацию долгов заемщиков

Национальный банк Украины готов к смягчению регулятивных требований к банкам — "это касается как соблюдения нормативов ликвидности, так и требований к нормативам капитала".

Об этом на брифинге заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Finbalance.

Вместе с тем, по ее словам, НБУ рекомендует банкам уже сегодня начинать переговоры с заемщиками о реструктуризации кредитной задолженности.

"Не надо ждать, когда финансовое положение клиентов ухудшится. Надо эту работу начинать уже сегодня. Мы призываем банки не делать шаги, которые ухудшили бы кредитные условия для клиентов. Поэтому призываю и клиентов — обращайтесь в банки заранее. Вы опять же можете это делать дистанционно", — отметила Рожкова.

Она также информировала, что регулятор будет обсуждать с банками и выработает стандартные рекомендации по реструктуризации кредитной задолженности, "чтобы сохранить бизнес — большой, малый, средний — и для того, чтобы уменьшить нагрузку на домохозяйства".

В связи с этим в регуляторе рекомендуют банкам предоставлять кредиты на пополнение оборотных денег.

"То, что мы сейчас видим, не связано с состоянием банковской системы или какими-то предполагаемыми дефолтами в отдельных отраслях. Задача банковской системы — применить все меры для реструктуризации, для уменьшения долговой нагрузки на этот период для клиентов, чтобы они могли восстановиться после всех этих чрезвычайных мер и продолжить свою работу. Таких дефолтов, таких NPL, которые мы наблюдали в прошлый кризис, мы не ожидаем", — резюмировала замглавы НБУ.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с Covid-19 и внедренных карантинных мер.

В частности, в НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.