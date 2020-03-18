Евро дешевеет, долларов не хватает: Что происходит на рынке валют

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться напряженной. После падения курса гривни, которое мы наблюдаем уже не первую неделю, с введением карантинных мер возник дефицит наличного доллара в отделениях банков. Ряд банков, в частности, Альфа-банк и ПриватБанк, перестали продавать наличные доллары населению. Нехватку наличных долларов на рынке Нацбанк Украины объясняет трудностями их ввоза в Украину.

"Из-за прекращения авиаперевозок и логистические трудности валюта доставляется с задержкой. Ситуация скоро улучшится. Авиарейсы в ближайшее время возобновятся. Это позволит удовлетворить спрос. Сегодня валютная ликвидность банков превышает 8 млрд долларов. Поэтому клиенты могут бесперебойно проводить безналичные операции с валютой. При необходимости валюту можно купить онлайн. Это безопаснее", — говорят в НБУ.

Вместе с этим, дефицита европейской валюты на наличном рынке нет, и она даже понемногу начинает дешеветь. "Интересно, что евро при таком большом спросе на доллар не пользуется спросом (сейчас евро падает против доллара США на мировых рынках — в среду ниже 1,1 евро за доллар), поэтому рост его курса к гривне остановился", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Тем временем, золотовалютные резервы Украины тают на глазах — за два первых дня этой недели НБУ, чтобы сдержать падение курса гривни, продал на межбанковских торгах 538 млн долларов (16 марта — 238 млн долларов, 17 марта — 300 млн долларов).

На прошлой неделе из резервов регулятора на межбанке было продано 981,6 млн долларов. В целом ЗВР Украины сократились с около 27 млрд долларов на начало года до около 25 млрд долларов на сейчас.

"Спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Самые активные участники валютного рынка — украинские компании. Население и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту", — отмечают в НБУ.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что сейчас курсом двигают ожидания и опасения, которые могут перейти в панику. "Экономика еще не дала поводов. Да, все понимают, что будет плохо, но пока это не отразилось на реальных финансовых потоках. Доходы от экспорта все еще стабильны. Цены на товары украинского экспорта еще не улетели вниз вслед за котировками на биржах и нефтью. И оценить как сильно они изменятся пока просто невозможно. Но есть ожидания. И эти ожидания заставляют людей покупать доллары. И именно природа такого спроса не позволяет Нацбанку отойти в сторону, дать гривне упасть на новый равновесный уровень и там уже сдерживать курс просто потому, что нового равновесного уровня еще не существует. И если гривне дать начать двигаться быстрее, то это просто повысит градус паники, что заставит гривню двигаться еще быстрее. И мы можем увидеть снежный ком, который невозможно остановить или который остановится очень далеко, убив при этом кусок экономики, как лавина стирает с лица земли незадачливую деревушку, которая оказалась на ее пути", — написал он на своей странице в Facebook.

То, что НБУ каждый день выходит на межбанковский рынок и продает там валюту, Фурса считает правильным. "Резервы для того и нужны, чтобы использовать их в такие моменты. Они не нужны просто так. Чтобы лежали и мы ими гордились. Резервы — это запас на черный день. И этот черный день наступил", — отметил инвестбанкир.

Сдержать курс гривни, по мнению Андрея Шевчишина, сможет и введение НБУ ряда мер для поддержания банковской системы в период действия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса в стране. "Среди таких мер указано, что регулятор сохраняет присутствие на валютном рынке Украины, поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования, отсрочит проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер. Кроме того, в случае необходимости НБУ готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, снизить коэффициент покрытия ликвидности, объявить внеочередные тендеры поддержки ликвидности и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности. Вероятно, эти меры, а также введённые ограничения для движения транспорта, смогут сдержать курс гривни, и в ближайшей перспективе она закрепится в диапазоне 27-27,5 грн за доллар, — отмечает Шевчишин.

Тем не менее, в среду, 18 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 53 копейки — с 26,5249 грн/доллар (по состоянию на вторник) до 27,0566 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со вторником, вырос в цене по отношению к гривне больше, чем на 20 копеек— с 29,5249 грн/евро до 29,7271 грн/евро.

Отметим, в первый банковский день этой недели курс доллара был 26,089 грн/доллар, евро — 28,9901 грн/евро.

Официальный курс валют на 18 марта:

✅ 1 доллар США — 27,0566 грн;

✅ 1 евро — 29,7271 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,14 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,6979 грн.

На межбанковском валютном рынке 18 марта доллар в покупке торгуется на уровне вчерашнего дня. В продаже — подешевел на 9 копеек. Во вторник, 17 марта, межбанк закрылся в диапазоне 27,01/27,15 грн/доллар, а уже в среду 18 марта открылся в диапазоне 27,01/27,06 за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — на 11 копеек. 18 марта торги по евро стартовали в диапазоне 29,62/29,67 грн за евро. 17 марта закрылись на уровне — 29,63 / 29,78 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 26,85-27,25 грн/доллар, по евро —29,400-29,948 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,00 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,50 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 27,70/28,45 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 30 копеек, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 18 марта на наличном рынке составил 30,10/30,90 грн/евро. 17 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 30,25 грн/евро, продавали — 31,00 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подешевел на 15 копеек, в продаже — на 10 копеек.

Напомним, в первый банковский день этой недели курс доллара на наличном рынке был 26,75/27,00 грн/доллар, евро — 29,40/ 29,73 грн/евро.

За прошлую неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню, в продаже — на 85 копеек, евро — на 80 копеек в покупке и на 70 копеек в продаже.