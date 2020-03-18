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Банки 1 час назад

ПриватБанк прекратил наличный обмен валют: теперь только онлайн

Валютообменные операции теперь можно осуществить только через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания

ПриватБанк прекратил наличный обмен валют: теперь только онлайн ПриватБанк прекратил наличный обмен валют: теперь только онлайн
Терминал самообслуживания ПриватБанка. Фото: vodtmo.org.ua

Государственный ПриватБанк с 18 марта 2020 года начал проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц только в безналичном формате: через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Об этом говорится в сообщении банка.

Указано, что приоритет онлайн валютообменных операций вводится ради безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

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В то же время наличную валюту в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных денег.

"Любые операции с наличной гривней, как в кассах банка, так и в сети банкоматов, проводятся в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Национальном банке, украинские финучреждения пополняли кассы, как правило, путем транспортировки наличности из-за рубежа пассажирскими авиарейсами.

Поскольку на сегодня введено ограничение этих рейсов, банки столкнулись с форс-мажорной ситуацией. Население активно выкупает валюту. На прошлой неделе и в понедельник объем выкупленной валюты составил примерно $300 млн.

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"В период паники могут завысить курс до максимума. Но важно понимать, что это игра спекулянтов, а не реальных участников рынка. Нужно сохранять здравый смысл и не бежать менять доллары. Это лучше сделать после того, как спадет паника", — отмечают экономисты.

Ранее "Альфа-Банк" временно закрыл свои отделения и приостановил продажу валюты, а также выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов во всех отделениях по Украине.

Также заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что рост курса валют в Украине связан с повышенным спросом на валюту и не имеет экономического обоснования, а вызван паникой из-за коронавируса.

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