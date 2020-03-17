НБУ продает валюту, но гривня продолжает дешеветь

Несмотря на почти миллиардное вливание на валютный рынок на прошлой неделе со стороны Национального банка Украины, курс национальной валюты продолжает падать.

"Нельзя сказать, что экспортеры перестали продавать, скорее вырос спрос на валюту. Если в феврале объемы торгов колебались в диапазоне 400-500 млн в день, то сейчас 600-900 млн. Каждый 5-й доллар — интервенции Нацбанка", — отмечает аналитик ICU Михаил Демкив.

Несмотря на такие усилия Нацбанка удержать курс национальной валюты от серьезного проседания, гривня стремительно дешевеет.

"Как и раньше, мы видим преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка. Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более 25 млрд долларов, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В 2019 году чистая покупка валюты НБУ составила около 8 млрд долларов, а с начала текущего года чистая продажа составила около 0,6 млрд долларов", — отмечают в НБУ.

Тем временем, Министерство финансов отказалось от ранее запланированного размещения 17 марта гривневых ОВГЗ на 6 месяцев, 1 год, 3 года. Вместо этого Минфин предложил рынку только валютные ОВГЗ. При этом ограничения на объем не установлено.

"Это очень ожидаемо. То есть — средства будут привлекаться, в валюте и таким образом финансироваться дефицит бюджета. На гривневые ОВГЗ спроса, очевидно, не было. А если и был — то по таким ставкам, что сейчас вряд ли бы кто-то из министерства согласился с ними. Этот период надо переждать. Пока стабилизируется немножко курс и общая ситуация в мире. И валюта бюджету в этом году будет не лишней. Погашение этих ОВГЗ в следующем году. То есть в отличие от предыдущего размещения — этот объем уже пойдет на финансирование бюджета", — говорит аналитик ICU Тарас Котович.

Тем не менее, во вторник, 17 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 43 копейки — с 26,089 грн/доллар (по состоянию на понедельник) до 26,5249 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с понедельником, вырос в цене по отношению к гривне больше, чем на 53 копейки— с 28,9901 грн/евро до 29,5249 грн/евро.

Официальный курс валют на 17 марта:

✅ 1 доллар США — 26,5249 грн;

✅ 1 евро — 29,5249 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,0064 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,4877 грн.

На межбанковском валютном рынке 17 марта доллар в покупке подорожал на 30 копеек, в продаже — на 29 копеек. В понедельник, 16 марта, межбанк закрылся в диапазоне 26,68/26,72 грн/доллар, а уже во вторник 17 марта открылся в диапазоне 26,98/27,01 за доллар.

Евро на межбанке в покупке вырос на 43 копейки, в продаже — на 42 копейки. 17 марта торги по евро стартовали в диапазоне 30,05/30,08 грн за евро. 16 марта закрылись на уровне — 29,62 / 29,66 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 26,90-27,20 грн/доллар, по евро — 29,912-30,355 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,70 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,45 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 26,75/27,00 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 95 копеек, в продаже — на 1 гривну 45 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 17 марта на наличном рынке составил 30,25/31,00 грн/евро. 16 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 29,40 грн/евро, продавали — 29,73 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 85 копеек, в продаже — на 1 гривню 60 копеек.

Отметим, за прошлую неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню, в продаже — на 85 копеек, евро — на 80 копеек в покупке и на 70 копеек в продаже.

"Основная причина падения гривни остается прежней — мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, объявлением во многих странах ЧП и закрытием границ. Поведение гривни мало отличается от поведения подавляющего большинства валют развивающихся стран с преимущественно сырьевым экспортом. Масла в огонь паники подлила ФРС США, снизив в воскресенье вечером процентную ставку до нуля. По идее эта мера должна была поддержать рынки, однако по факту только добавила паники. Инвесторов, мягко говоря, насторожила экстренность очередных-внеочередных действий американского регулятора, а так же то, что снизив ставку до нуля, ФРС осталась "без патронов", практически без возможности что-то еще предпринять для поддержки экономики", — говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Существенное падение курса гривни сегодня аналитики связывают со вчерашним выступлением президента Украины Зеленского относительно введения ограничений по работе транспорта, магазинов и т.д., а также принятого здесь решения Кабмина.

Аналитики прогнозируют, что в таких условиях курс доллара по отношению к гривне будет продолжать расти.