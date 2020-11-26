НБУ модернизировал кассовые операции банков и инкассаторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в частности, речь идет о следующих изменениях:

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– при проведении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія" (в порядке, определенном нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга);

– упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной и иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты);

– на инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

В Нацбанке отмечают, что такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов, а также улучшению качества наличных национальной валюты, находящейся в обращении.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 23 ноября 2020 № 148 "Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", который вступает в силу с 01 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного.

Напомним, с 1 августа 2020 года держателям платежных карт Нацбанк упростил получение наличных из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией).

Для этого Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций. Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.