Предпринимателям начали выплачивать "карантинные" 8 тысяч

Пенсионный фонд 22 декабря начал финансирование выплат единовременной материальной помощи в размере 8000 грн. Как говорится в сообщении фонда, в первый день выплаты были осуществлены 280,3 тысячи людей на общую сумму 2,242 млрд грн.

Выплаты проводятся застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных противоэпидемических мероприятий из-за Covid-19.

Лидером по количеству профинансированных заявок на такую помощь 22 декабря был Киев — 34834 тысячи, из чего 26468 тысячи — наемные работники, а 8366 — физлица-предприниматели.

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На втором месте оказалась Днепропетровская область — выплаты там проведены по 22033 заявкам, из которых 10515 — наемные работники, а 11518 — ФЛП. На третьем месте — Харьковская область, где физлиц-предпринимателей среди заявителей, получивших по 8 тысяч грн, оказалось подавляющее большинство — 13186 из 19159.

Напомним, в начале декабря Кабинет министров утвердил порядок предоставления социальной поддержки в виде единовременной выплаты 8 тысяч грн застрахованным лицам, являющимся наемными работниками субъектов хозяйствования и ФЛП, деятельность которых временно остановлена из-за противоэпидемических мероприятий.

Выплаты предусмотрены законом, вступившим в силу 10 декабря и осуществляются на основании заявлений, подаваемых застрахованным лицом. Изначально срок заявлений был определен до 21 декабря включительно, но потом продлен до конца года.