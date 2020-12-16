Кабмин продлил срок приема заявок на получение 8-тысячной помощи для ФЛП

Срок приема заявлений на получение единовременной помощи предпринимателям, которые пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, продлен до 31 декабря 2020 года.

Об этом 16 декабря во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для того, чтобы программой могла воспользоваться максимальное количество украинцев — около 1 млн человек — срок приема заявлений на получение помощи был продлен до 31 декабря 2020 года", — сообщил премьер-министр.

По словам главы Кабмина, подать заявления необходимо до конца месяца, так как в январе работа программы будет под вопросом.

"Деятельность программы финансовой помощи может быть временно остановлена ​​в январе из-за карантина и зимних каникул", — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Государственная налоговая служба продолжает деятельность программы компенсации единого социального взноса для малого бизнеса, а центры занятости поддерживают программу компенсации бизнеса частичной занятости.

Напомним, по состоянию на 07:00 16 декабря, портал "Дия" получил 133,874 тысячи заявок на получение 8 тысяч грн одноразовой помощи от государства наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

Напомним, получить обещанные 8 000 грн компенсации за ущерб от карантина по коронавирусу украинский бизнес и наемные работники смогут через правительственное приложение "Дія" в период c 14 по 21 декабря 2020 года.

11 декабря запустилось бета-тестирование этой услуги в приложении "Дія".

Ранее в Украине вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.