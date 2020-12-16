Бизнес 1 час назад

За двое суток на портал "Дія" пришло 134 тысячи заявок на 8-тысячную помощь для ФЛП

Через мобильное приложение "Дія" было подано 108,545 тысяч заявок, через портал — 25,329 тысяч

Фото: diia.gov.ua Фото: diia.gov.ua
Фото: diia.gov.ua

По состоянию на 07:00 16 декабря, портал "Дия" получил 133,874 тысячи заявок на получение 8 тысяч грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", — написал вице-премьер.

По его словам, через мобильное приложение "Дія" было подано 108,545 тысяч заявок, через портал — 25,329 тысяч.

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Напомним, получить обещанные 8 000 грн компенсации за ущерб от карантина по коронавирусу украинский бизнес и наемные работники смогут через правительственное приложение "Дія" в период c 14 по 21 декабря 2020 года.

11 декабря запустилось бета-тестирование этой услуги в приложении "Дія".

Ранее в Украине вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.

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