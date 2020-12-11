Получить 8 000 грн компенсации бизнес сможет через приложение "Дія" c 14 по 21 декабря

Получить обещанные 8 000 грн компенсации за ущерб от карантина по коронавирусу украинский бизнес и наемные работники смогут через правительственное приложение "Дія" в период c 14 по 21 декабря 2020 года.

Одноразовая помощь будет выплачиваться ФЛП и наемным работникам, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

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Указано, что 11 декабря запускается бета-тестирование этой услуги в приложении "Дія".

"Уже в понедельник, 14 декабря, обновление с возможностью получения помощи будет доступно для всех пользователей", — говорится в сообщении.

Также оформить помощь можно будет на едином портале государственных услуг "Дія".

Как отмечается, для оформления ее через приложение нужно зайти в раздел "Услуги" и заполнить заявление. Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно указать IBAN своего личного гривневого счета.

Известно, что помощь могут получить наемные работники при нескольких условиях:

- основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;

- организация насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;

- средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 000 грн в месяц за третий квартал;

- наемный работник не работает по совместительству в организации.

В свою очередь условия для ФЛП следующие:

- на 31 октября 2020 года основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;

- осуществляет деятельность более 3 месяцев;

- уплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;

- если человек не является ФЛП и наемным работником одновременно.

Ранее в Украине вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.