В Украине вступил в силу закон о выплате ФЛП по 8 000 грн компенсации за карантин

В Украине в четверг, 10 декабря, вступил в силу закон, обеспечивающий одноразовую выплату по 8 000 грн компенсации физическим лицам-предпринимателям за ущерб, причиненный им карантинными ограничениями.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что 9 декабря закон обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Этот документ обеспечивает в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина по коронавирусу.

Также одноразовые выплаты получит и бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников. Предусмотрена и одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Временно, в течение срока действия карантина и в течение 6 месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить господдержку.

Кроме того, для бизнеса, работу которого приостановили ​​из-за карантина, на период его действия и в течение одного месяца со дня его окончания, продлили действие договоров аренды коммунального и госимущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

К тому же, закон отменяет взыскание платы по договорам аренды коммунального и госимущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

А еще на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

Также в страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, наемным работникам предоставят 8 000 грн помощи при условии:

- основной вид деятельности их работодателя по состоянию на 31 октября 2020 года соответствует правительственному перечню тех, чья работа была остановлена;

- за 3 квартал 2020 года работодатель начислял ЕСВ;

- средняя зарплата не превышает 30 000 грн;

- не работают по совместительству.

В свою очередь для ФЛП установлены следующие требования:

- регистрация более 3 месяцев;

- в 2020 году уплатили ЕСВ за себя, не меньше чем за 3 месяца;

- основной вид деятельности по состоянию на 31 октября соответствует перечню Кабмина тех, чья работа была остановлена;

- если они не являются ФЛП и работником одновременно.

Вместе с тем одноразовую компенсацию расходов бизнесу не будут предоставлять, если есть долг по ЕСВ.

Напомним, Верховная Рада одобрила этот закон 4 декабря. За него проголосовали 297 нардепов.

Вскоре Кабинет министров подготовил порядок предоставления этих выплат на выполнение принятого Радой закона.