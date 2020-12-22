НБУ ввел новые антикризисные меры для поддержки банков во время карантина

Национальный банк Украины (НБУ) принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе, усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

В частности, как сообщает пресс-служба регулятора, банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, подвергшихся финансовым трудностям из-за введения ограничительных мер, и которые не могут обслуживать кредиты. Банкам разрешили не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:

– до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников-физических лиц;

– до 31 мая 2021 года (включительно) — для должников-юридических лиц.

В НБУ отмечают, что реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой — не создавать рисков потери банками капитала.

Реструктуризация также не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки.

Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию, которую рекомендуется проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики-юрлица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы.

Банки должны применять к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физлицам — оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования).

Также банкам разрешено:

– не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра — до 29 апреля 2021 года;

– не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества — до 30 марта 2021 года;

– не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнения показателей бюджета за 2020 и 2021 годы — до 4 января 2023 года.

В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии

Банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года (ранее — до 28 февраля).

В части управления проблемными активами.

Банки вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности

Банкам разрешено:

– проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии;

– представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года;

– не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

В части согласования кандидатов на руководящие должности в банках

Нацбанк продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.

В части представления документов в Национальный банк Украины

Банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированного электронной подписи.

Эти меры предусмотрены соответствующим постановлением правления НБУ, которое вступает в силу с 22 декабря 2020 года. Данное постановление дополняет перечень действий Нацбанка, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19:

В части применения мер воздействия

К июню 2021 года к банкам и банковским группам не применяются меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и тому подобное. Такое решение будет действовать, только если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, а также, если банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности.

Решение не распространяется на банки, которые осуществили распределение прибыли за 2019, выплатив дивиденды.

В части буферов капитала

В марте 2020 года их введение было приостановлено из-за развертывания коронакризиса. НБУ впоследствии определится с графиком активации этих буферов и заблаговременно сообщит об этом на собственном вебсайте.

В части инспекционных проверок

Проведение всех видов плановых выездных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.

В части норматива ликвидности LCR

Национальный банк отложил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.

В части работы с непрофильными активами

Банкам было предоставлено больше времени для очистки баланса от активов, которые не используются при проведении банковской деятельности. Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с COVID-19 и внедренных карантинных мер.

В НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.