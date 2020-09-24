IT и Телеком 1 час назад

Эффект Дія Сity к 2025 году — удвоение занятых в IT-секторе до 450 тыс человек — Борняков

Главным результатом создания Дія City станет конкурентоспособный и востребованный продукт украинской цифровой экономики

Эффект Дія Сity к 2025 году — удвоение занятых в IT-секторе до 450 тыс человек — Борняков Эффект Дія Сity к 2025 году — удвоение занятых в IT-секторе до 450 тыс человек — Борняков

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает проект Дія Сity, представляющий собой особый правовой режим для креативной экономики. Предполагается, что для резидентов Дія Сity будут применены налоговые стимулы — налог на выведенный капитал по ставке 10%, НДФЛ на уровне 5% и уплата ЕСВ с минимальной заработной платы. Кроме того, предлагается изменение процессуальных действий для резидентов Дія City, чтобы исключить необоснованные обыски, изъятие техники и документации.

Экономический эффект Дія Сity к 2025 году — удвоение занятых в IT-секторе до 450 тысяч человек и объемов валютных поступлений от отрасли, с нынешних $6 млрд до $11,8 млрд.

Об этом пишет замминистра цифровой трансформации Александр Борняков в авторском материале на "ЛIГА.net".

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"IT-отрасль, несмотря на определенные стереотипы, — это не про развлекательные приложения и компьютерные игры. Хотя это и важная часть сектора.Сейчас цифровые технологии являются фундаментом в обеспечении экономической и социальной безопасности стран, обороноспособности государств. К тому же IT-сектор является ключевой системой экономики знаний. Поддерживая его, государство получает колоссальные перспективы развития образования, медицины, финансовых услуг. Вокруг высокотехнологичных кластеров рынок выстраивает полноценную экосистему услуг с высокой добавленной стоимостью, востребованных и внутри, и вовне страны. Дія City может стать фундаментом такой экосистемы, точкой системного развития украинской экономики знаний", — отметил Борняков.

По мнению Борнякова, предложения Минцифры приближают условия ведения IT-бизнеса в Украине к наиболее успешным мировым моделям.

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"Главным результатом создания Дія City станет конкурентоспособный и востребованный продукт украинской цифровой экономики. Наши предложения приближают условия ведения IT-бизнеса к наиболее развитым мировым моделям. Эти и другие меры внедрили Франция, Великобритания, Ирландия и другие страны, на чьи успехи креативных индустрий точно следует ориентироваться.
Мы надеемся, что благодаря Дія City рабочие места в отрасли возрастут до 450 тыс. работников в 2025 году. А с 2020 по 2025 годы мы ожидаем практически удвоение IT-отрасли в Украине с $6 млрд до $ 11,8 млрд", — считает Александр Борняков.

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Ранее Минцифры инициировало принятие законопроекта "О виртуальных активах".

В случае принятия проекта закона блокчейн-бизнес в Украине сможет легально работать с криптовалютами, которые, по сути, и являются виртуальными активами.

По данным Минцифры, законопроект определяет понятие и правовой статус виртуального актива, а также вопросы прав собственности и осуществления сделок с такими активами в Украине. В частности, дает возможность открывать и использовать счета в банках для проведения операций с виртуальными активами. В то же время виртуальные активы не будут средством платежа.

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