Электронные ИНН и справку переселенца теперь можно будет использовать в приложении "Дія"

16 сентября 2020 года Кабинет министров Украины утвердил использование электронных копий индивидуального налогового номера (ИНН) и электронную справку временно перемещенных лиц (ВПЛ) в приложении "Дія".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минцифры пояснили, что теперь цифровой ИНН можно будет воспользоваться при:

– предоставлении услуг почтовой связи;

– проведении банковских операций;

– на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;

– предоставлении административных услуг;

– возврате уплаченных за товар денег и других операциях.

Кроме этого, Кабмин легализировал электронную справку ВПЛ: в приложении будет отражаться фамилия, имя и отчество владельца справки, пол, информация о документах, подтверждающих личность, а также зарегистрированное и фактическое места жительства.

Бета-тест документа планируют запустить в ближайшее время.

Федоров добавил, что электронные документы станут доступны в приложении "Дія 2.0", которое презентуют, в октябре 2020 года.

Напомним, в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер, цифровой шеринг документов, цифровое свидетельство о рождении и многое другое.