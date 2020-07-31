Электронные документы из приложения "Дія" будут принимать почта, ломбарды и страховики

Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы с правительственного мобильного приложения "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Указано, что нововведение касается страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу денег, осуществления валютных операций и тому подобное.

По данным Минцифры, украинцы смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном. Работники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или заграничного биометрического паспорта гражданина через мобильное приложение "Дія".

Кроме того, верификация клиентов также возможна с помощью получения учреждением данных Системы BankID. А верифицировать ФЛП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЕИ), через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Ранее сообщалось, что приложение государственных услуг онлайн "Дія" запустило электронный студенческий билет.

Напомним, в апреле 2020 года Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться паспортом в смартфоне. Правительство Украины признало электронные паспорта в приложении "Дія" аналогами действующих документов.

В июле 2020 года апелляционные суды начали принимать цифровые документы в приложении государственных услуг "Дія".