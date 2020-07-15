Электронный ИНН будет доступен в приложении "Дія" — Минцифры

В скором времени граждане Украины смогут воспользоваться электронным идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) в приложении "Дія".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Вчера (14 июля — Delo.ua) Верховная Рада приняла изменения в налоговый кодекс, тем самым проложила путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем за собой на бумажечке)", — написал Федоров.

По его словам, скоро электронный ИНН запустят в мобильном приложении "Дія". Он будет отдельным электронным документом, а обмениваться им с государственными органами будет легко через QR и push-уведомление.

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Напомним, в апреле 2020 года Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться паспортом в смартфоне. Правительство Украины признало электронные паспорта в приложении "Дія" аналогами действующих документов.

Как известно, в Эстонии электронные паспорта действуют с 2002 года — но по сути это ID-карта, а не цифровой документ. В Южной Корее в конце июня появились водительские права в смартфоне.

В июле 2020 года апелляционные суды начали принимать цифровые документы в приложении государственных услуг "Дія".

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела часть работников компании на 4-дневную рабочую неделю.