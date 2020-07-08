Транспорт 60 минут назад

Студенты теперь могут предъявить цифровой аналог студбилета при посадке на поезд

"Укрзализныця" разрешила студентам показывать документ в смартфоне

Цифровой студенческий билет. Фото: УЗ Цифровой студенческий билет. Фото: УЗ
Цифровой студенческий билет. Фото: УЗ

Теперь при посадке в поезда "Укрзализныци" студенты могут предъявить цифровой аналог студенческого билета из правительственного мобильного приложения "Дія".

Об этом сообщается на сайте железнодорожного перевозчика.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что цифровой студенческий имеет такие же функции, как и пластиковый: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки.

При этом льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Как отмечается, путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения, всех вагонах региональных поездов, поездах пригородного сообщения.

В то же время при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

Известно, что всего "Укрзализныця" принимает уже 4 цифровых документа из приложения "Дія": ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

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Напомним, в апреле 2020 года Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться паспортом в смартфоне. Правительство Украины признало электронные паспорта в приложении "Дія" аналогами действующих документов.

Как известно, в Эстонии электронные паспорта действуют с 2002 года — но по сути это ID-карта, а не цифровой документ. В Южной Корее в конце июня появились водительские права в смартфоне.

В июле 2020 года апелляционные суды начали принимать цифровые документы в приложении государственных услуг "Дія".

Ранее сообщалось, что ОА "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела часть работников компании на 4-дневную рабочую неделю.

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