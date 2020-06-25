В Boyden рассказали, сколько было кандидатов на пост главы "Укрзализныци"

Документы на конкурс главы "Укрзализныци" подали 115 человек более, чем из 30 стран.

Об этом в ходе zoom-конференции с журналистами заявил Алексей Долгих, глава украинского офиса компании Boyden, хэдхантинговой компании, обеспечивающей отбор кандидатов на должность.

"Конкурс был объявлен в конце февраля. На то, чтобы кандидаты смогли подготовить документы было предоставлено около 5 недель. За эти 5 недель Boyden имел возможность связаться со всеми иностранными и украинскими топ-менеджерами, чтобы пригласить их. В Европе не так и много компаний, где топ-менеджеры имеют подобный опыт. Всего получили 115 пакетов документов. Что это? Это резюме, мотивационное письмо, заявление об отсутствии или наличии конфликта интересов, дополнительные документы. У каждого кандидата было 30-40 страниц", — отметил он.

Вторая часть конкурса, в которой уже непосредственно принимала участие компания Boyden, проводилась в течении апреля.

"Она проводилась в три этапа. Чтобы посмотреть каждый пакет понадобилось, по меньшей мере, 20-30 минут. Это был первый этап, где мы отобрали более опытных кандидатов. Второй этап на нашей стороне — телефонное собеседование кандидатов. Мы пообщались с 58 кандидатами. В этом общении мы делали акцент на фактах из жизни специалистов, насколько их опыт может быть релевантен нашему конкурсу", — говорит Долгих.

Третьим этапом стало интервью с кандидатами. Долгих отмечает, что он лично проинтервьюировал 30 финалистов. Каждое интервью заняло примерно полтора часа.

"Две недели сплошного времени заняли интервью лучших финалистов, которых отправили на третий этап. Сейчас Наблюдательный совет общается с наиболее опытными финалистами. Надеемся, что в течении июля будут выбраны финалисты. Мы находимся на финишной прямой и как будут дополнительные новости, мы ими обязательно поделимся", — подытожил глава украинского офиса Boyden.

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Он также отметил, что среди 115 кандидатов бло всего 5-7 женщин, при этом в Европе и других странах очень мало руководителей женского пола, которые руководят. Так, например, была только одна специалистка в Венгрии, с которой сотрудники Boyden пообщались. Рассказал он и о географии поиска, которая не имела ограничений. По словам Долгих, они прорабатывали 20-30 стран и больше 25% кандидатов были не из Украины.

Напомним, что после того, как Кабинет министров Украины утвердил Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" (УЗ), наблюдательный совет ЖД-предприятия начал процесс поиска и отбора кандидатов на должность председателя правления.

В частности, члены наблюдательного совета учли потребности в идентификации и отборе наиболее квалифицированного кандидата на позицию и необходимости как можно скорее завершить этот процесс. Было решено, что наилучшим путем для реализации указанных задач будет привлечь независимого опытного HR-консультанта с соответствующей репутацией.