Кандидата на пост главы "Укрзализныци" планируют представить во второй половине июля

Квалификацию на пост главы "Укрзализныци" прошли 120 кандидатов, однако фамилии претендентов на эту должность, которые попали в шорт-лист, члены Наблюдательного совета компании озвучивать не будут.

Об этом заявили представители Набсовета "УЗ" в ходе zoom-конференции с журналистами.

В частности, глава Наблюдательного совета "УЗ" Шевки Аджунер отметил, что они сделали большой шаг вперед и, как ожидалось, интерес к конкурсу на пост главы предприятия наблюдается не только в Украине.

"Приведу цифру — 120 кандидатов прошли квалификацию. И, как видно из моих предыдущих сообщений, у Набсовета есть четкие критерии, по которым проводится отбор. Мы хотели бы сделать этот процесс максимально комплексным, чтобы понять, что мы подобрали лучших кандидатов для этого конкурса. Мы планируем завершить процесс до второй половины июля. Наблюдательный совет будет высказывать свои рекомендации в Кабинет министров Украины, за которым будет окончательное решение", — отметил он.

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При этом Аджунер отметил, что никто из представителей Наблюдательного совета не будет комментировать список кандидатов на пост главы "УЗ", который ранее появился в СМИ.

Член Наблюдательного совета, а также член номинационного комитета Олег Журавлев отметил, что они хотели получить максимально широкий пакет людей, где кроме отраслевого опыта, хотели увидеть "опыт лидерства, хотели видеть людей, у которых есть качественный опыт трансформации больших систем".

Журавлев добавил, что когда закончился период подачи документов, у консультанта, который отбирал кандидатов (компания Boyden ) образовался пул претендентов.

"После ранжирования происходил длительный период дискуссий, обсуждался широкий спектр людей и, в конечном итоге, консультант сформировал шорт-лист и представил его в компанию для Номинационного комитета Наблюдательного совета. Сейчас мы работаем с шорт-листом — мы его не можем менять, мы должны провести интервью и собеседования с каждым кандидатом из шорт-листа. Мы находимся на этапе интервью", — подчеркнул член Набсовета, добавив что общение с кандидатами идет через онлайн-инструменты, поскольку большинство членов номинационного комитета не могут приехать в Украину.

Журавлев добавил, что сейчас из комитета в стране находится только он и еще раз подчеркнул, что кандидатуру на пост главы "УЗ" представят в середине июля или его второй половине.

Глава украинского офиса компании Boyden Алексей Долгих в свою очередь подчеркнул, что они крайне заинтересованы, чтобы сильные кандидаты сохранили интерес до самого конца конкурса.

"Когда их фамилии обсуждаются в прессе, это ставит под вопрос их участие. Мы стараемся защитить интересы финалистов. Поэтому ради качества процесса мы хотим не поднимать этот вопрос — фамилии просто неприлично с нашей стороны комментировать. Я считаю, что превращать профессиональный конкурс в шоу талантов — неправильно. Это разрушит желаемый результат. Все же это не в интересах хорошего результата выносит обсуждения кандидатов в общественную плоскость", — подчеркнул он.

Напомним, после того, как Кабинет министров Украины утвердил Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" (УЗ), наблюдательный совет ЖД-предприятия начал процесс поиска и отбора кандидатов на должность председателя правления.

В частности, члены наблюдательного совета учли потребности в идентификации и отборе наиболее квалифицированного кандидата на позицию и необходимости как можно скорее завершить этот процесс. Было решено, что наилучшим путем для реализации указанных задач будет привлечь независимого опытного HR-консультанта с соответствующей репутацией.