Верховный Суд признал "Укрзализныцю" правопреемницей "Донецкой железной дороги"

АО "Укрзализныця" признана правопреемницей ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации — 21 октября 2015 года.

Такое решение приняла Большая Палата Верховного Суда Украины, сообщает пресс-служба УЗ.

По мнению руководства компании, такая позиция суда ставит контрагентов предприятий и учреждений железнодорожного транспорта, в том числе, расположенных на временно оккупированной территории и территории проведения ООС, в более выгодные условия в рамках судебных процессов.

Таким образом, "Укрзализныця" будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований ввиду отсутствия у компании любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались у ГП "Донецкая железная дорога" и структурных подразделениях на территориях, которые не контролируются органами государственной власти Украины.

"Более того, такое решение Верховного Суда по факту означает, что "Укрзализныця" будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал. Сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей, так называемых "ДНР" и "ЛНР", находится более 20 тысяч грузовых вагонов УЗ, почти 6000 вагонов других собственников, почти 6000 пассажирских вагонов и более 300 локомотивов", — доложили в УЗ.

Кроме того, согласно приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств "Донецкой железной дороги" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых предприятия собственности субъектов резидентства России, в частности, ОАО "Сбербанк" — на сумму 3,5 млрд грн, ЧАО "ВТБ Банк" — на сумму 1,2 млрд грн.

Указано, что предоставленные ими кредитные ресурсы были использованы госпредприятием на приобретение и обновление основных средств, которые с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались на неподконтрольных правительству территориях.

Данное решение ставит под угрозу финансовое состояние и стабильную работу "Укрзализныци", в связи с чем АО просит президента и органы государственной власти вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять все возможные меры для защиты прав и интересов компании и "не допустить несправедливого и незаконного обращения по взысканию из активов и денежных средств компании, в частности, путем инициирования соответствующих законодательных изменений".

Напомним, в конце декабря 2019 года "Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная — Скотувата в Донецкой области, который не осуществлялся с 2014 года.