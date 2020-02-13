"Укрзализныця" наняла иностранного HR-консультанта для поиска главы правления

После того, как Кабинет министров Украины утвердил Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" (УЗ), наблюдательный совет ЖД-предприятия начал процесс поиска и отбора кандидатов на должность председателя правления.

Как сообщает пресс-служба УЗ, члены наблюдательного совета учли потребности в идентификации и отборе наиболее квалифицированного кандидата на позицию и необходимости как можно скорее завершить этот процесс. Было решено, что наилучшим путем для реализации указанных задач будет привлечь независимого опытного HR-консультанта с соответствующей репутацией.

Согласно законодательству, закупка услуги, которая предусматривает затраты меньше 1 млн грн, не требует проведения тендерной процедуры в системе Prozorro и достаточного количества консультантов по подбору персонала, было предложено предоставить свои предложения по выполнению указанных задач. По информации УЗ, компания Boyden предоставила наиболее экономически выгодное предложение и в результате получила контракт.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Boyden в процессе поиска и отбора лучшего квалифицированного кандидата на должность председателя правления в обоснованно короткий промежуток времени", — отметил председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

При этом, о сумме контракта с компанией Boyden в АО УЗ не сообщают. В то же время, по данным НВ, стоимость закупки услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ составляет 837,5 тысяч грн. Срок предоставления услуг — 31 декабря 2020 года.

Требования к компетенциям и критерии отбора на должность председателя правления будут опубликованы на веб-странице компании в ближайшее время.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров Украины временно назначил исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления ЖД-предприятия Желька Марчека.

29 января наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова.

Ранее сообщалось, из руководящих должностей производственных подразделений филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" с начала 2019 года были уволены 22 человека — это 55% руководящего состава.

В своем новогоднем обращении глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности.