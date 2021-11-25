ПриватБанк и Ощадбанк выставят на приватизацию

Украинские государственные банки ПриватБанк и Ощадбанк планируют выставить на приватизацию.

Как сообщает издание "Факты", это прописано в меморандуме, который заключен между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно документу, Украина должна сократить долю государства в банковском секторе. В частности, по решению Кабинета министров от августа 2020 года, планируется уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.

В МВФ уточнили, что важный первый шаг к сокращению государственной доли в банковском секторе Украины был сделан в прошлом году.

Тогда Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила Укргазбанку ссуду, которую можно конвертировать в акционерный капитал. Кроме того, Кабмин уже согласовал дорожную карту приватизации Укргазбанка.

Кабмин до конца января 2022 года утвердит дорожную карту, которая определит шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Сбербанка на рынок для частичной или полной приватизации, подчеркнули в МВФ.

Это обязательство является новым структурным маяком программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В Министерстве финансов Украины обязались обеспечить разработку и принятие этими двумя банками дорожной карты. Это планируется сделать до конца 2021 года. В дорожной карте должны прописать шаги, необходимые для вывода банков на рынок для приватизации и привлечения международных инвесторов.

В планах также привлечь международного авторитетного советника для оценки работы наблюдательных советов государственных банков в 2021 году. Первая такая оценка эффективности будет произведена по каждому из банков в 2022 году.

Напомним, Международный валютный фонд обнародовал меморандум — в нем указаны условия, которые Украине необходимо выполнить в рамках программы stand-by.

Верховная Рада в течение 2021 года постепенно приняла ряд законов, необходимых для соблюдения условий программы stand-by.

В частности, в начале июня она вернула ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников вплоть до лишения свободы на два года.

Президент Владимир Зеленский, однако, ветировал его, но 29 июня парламент пересмотрел свое решение уже с поправками президента.