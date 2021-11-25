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ПриватБанк и Ощадбанк выставят на приватизацию
Украинские государственные банки ПриватБанк и Ощадбанк планируют выставить на приватизацию.
Как сообщает издание "Факты", это прописано в меморандуме, который заключен между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).
Согласно документу, Украина должна сократить долю государства в банковском секторе. В частности, по решению Кабинета министров от августа 2020 года, планируется уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.
В МВФ уточнили, что важный первый шаг к сокращению государственной доли в банковском секторе Украины был сделан в прошлом году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тогда Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила Укргазбанку ссуду, которую можно конвертировать в акционерный капитал. Кроме того, Кабмин уже согласовал дорожную карту приватизации Укргазбанка.
Кабмин до конца января 2022 года утвердит дорожную карту, которая определит шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Сбербанка на рынок для частичной или полной приватизации, подчеркнули в МВФ.
Это обязательство является новым структурным маяком программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
В Министерстве финансов Украины обязались обеспечить разработку и принятие этими двумя банками дорожной карты. Это планируется сделать до конца 2021 года. В дорожной карте должны прописать шаги, необходимые для вывода банков на рынок для приватизации и привлечения международных инвесторов.
В планах также привлечь международного авторитетного советника для оценки работы наблюдательных советов государственных банков в 2021 году. Первая такая оценка эффективности будет произведена по каждому из банков в 2022 году.
Напомним, Международный валютный фонд обнародовал меморандум — в нем указаны условия, которые Украине необходимо выполнить в рамках программы stand-by.
Верховная Рада в течение 2021 года постепенно приняла ряд законов, необходимых для соблюдения условий программы stand-by.
В частности, в начале июня она вернула ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников вплоть до лишения свободы на два года.
Президент Владимир Зеленский, однако, ветировал его, но 29 июня парламент пересмотрел свое решение уже с поправками президента.