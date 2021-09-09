Налоги для игорного бизнеса: международные тенденции

Текущий год для мировой индустрии гемблинга когда-то назовут знаковым. Причин для этого есть несколько, но, наверно, самой значительной является та, которая отвечает за процесс интенсификации легализации игорного рынка по обе стороны Атлантики.

Так, именно в нынешнем году вступили в силу законодательные нормы ФРГ, основанные на ратифицированном премьер-министрами федеральных земель Германии в марте 2020 года новом Договоре об азартных играх. Это позволило с июля 2021 года начать выдачу лицензий операторам онлайн-казино по всей стране, а не только в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, как это было ранее. При этом новые нормы относительно налогообложения азартных игр уже вызвали недовольство как операторов, так и игроков. В основном они касались… системы налогообложения и ограничения размера ставок.

Правда, пока сравнить немецкие налоговые ставки с украинскими не представляется возможным, так как их виды и размеры являются предметом даже не экономической, а политической борьбы в ФРГ уже в течение нескольких месяцев. Борьбы, которая ведется с привлечением как депутатов Бундестага, так и специалистов Федерального совета по азартным играм (Glücksspielkollegium). Несмотря на то что операторы уже получают лицензии, в полном объеме новое налоговое решение для участников рынка еще не сформировано. Это очень напоминает ситуацию в Украине, где законопроект о фискализации игорного бизнеса №2713-Д только этим летом прошел первое чтение и ожидает окончательного принятия текущей осенью.

С другой стороны Атлантического океана, в Канаде, с 27 августа этого года легализирован беттинг. Теперь ставки на индивидуальные спортивные соревнования там стали легальными. Со своей стороны операторы рынка, готовые начать свою работу в Канаде, уже делают заявления о том, что часть полученных доходов направят на благотворительную деятельность. Так, Линда Кавано, временный президент и главный исполнительный директор BCLC, заявила: "Мы рады расширить наши предложения на PlayNow.com, единственном сайте азартных игр, работающем в Британской Колумбии, где доходы возвращаются жителям Британской Колумбии за счет поддержки провинциальных инициатив, таких как здравоохранение, образование и общественные программы".

Между прочим, основной причиной легализации беттинга стали… экспертные оценки потерь канадского бюджета от функционирования нелегальных игорных заведений/операторов. Так, согласно расчетам специалистов Канадской игорной ассоциации (CGA), канадцы ежегодно оставляют $10 миллиардов в виде ставок на спорт на сайтах, принадлежащих организованной преступности(!), а еще $4 миллиарда оседает на сайтах, зарегистрированных в офшорных зонах. После же принятия закона С-218 и получения им королевского соизволения (Royal Ascent, т.к. Канада — британский доминион) ожидается, что к началу 2022 года на канадский рынок выйдут такие американские и международные тяжеловесы, как DraftKings, FanDuel, BetMGM и bet365. Кстати, либеральные ставки налогов и помощь от местных властей — это то, на что могут и будут рассчитывать операторы рынка.

Если снова вернуться из Северной Америки на европейский континент, то именно в текущем году Нидерланды планируют в очередной раз снизить ставки налога для операторов рынка азартных игр. Всего же за последние пять лет, с 2016 года, когда был открыт внутренний рынок для иностранных компаний, Нидерланды снизили налоговую нагрузку на операторов на 30%. Происходило это в несколько этапов.

Кстати, этот путь со снижением ставок налога не является уникальным. Именно по нему прошла в последнее десятилетие Дания, где с 2012 года легализован беттинг, операторы получили послабление в виде снижения ставок налога практически на четверть. Еще более привлекательной выглядит ситуация в Швеции, где с 2019 года действует едва ли не самый простой технически двухступенчатый налоговый инструмент: разовая выплата от €6 000 до €70 000 евро за лицензию (в зависимости от вида деятельности) и 18% подоходного налога для любого оператора игорного рынка. Именно эти условия стали основой для буквально взрывного роста индустрии азартных игр в Швеции в последние годы.

И Украина замечательно вписывается в современный евроатлантический тренд развития игорного бизнеса, так как именно в этом году процесс лицензирования операторов рынка стал системным, а государственный бюджет уже получил больше 1 млрд грн. Мало того, реальные доходы бюджетов разных уровней от развития рынка гемблинга еще выше, так как кроме лицензионных платежей и задолго до них будущие операторы рынка активно вкладывали средства в инфраструктуру, без которой невозможно вести легальный бизнес. В частности, еще даже до принятия Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX, инвестиционные средства шли на формирование инфраструктуры отелей, ремонт помещений, закупку оборудования и многие другие сферы.

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Суммарные прямые и косвенные налоговые поступления, так или иначе связанные с инвестиционной деятельностью лицензированных на данный момент операторов игорного рынка, принесли Украине за последние два года не менее 30 млрд грн в совокупности. И это еще не предел. После принятия законопроекта №2713-Д, упорядочивающего фискализацию азартных игр и обеспечение стабильного функционирования государственного регулятора рынка, Украина получит еще больше средств в бюджеты всех уровней от развития легального гемблинга. Ведь стабильная и прогнозируемая налоговая и регуляторная политики — ключ к увеличению инвестиций и росту рынка. Любого рынка, игорного в том числе.