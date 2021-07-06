Как беттинг попал в авангард технологического бизнеса: от ставок по почте до криптовалют

Азартные игры сопровождали человеческую цивилизацию с самого ее начала: возраст первых игровых артефактов превышает десятки тысяч лет, а в Древнем Египте люди были уверены — гемблинг изобрел бог мудрости и знаний Тот. Параллельно развивались и ставки. Но если древние римляне заключали пари исключительно друг с другом на то, какой из гладиаторов покинет арену победителем, то сегодня букмекерский бизнес находится в авангарде цифровых технологий, используя виртуальную реальность и криптовалюты.

Корреспондент Delo.ua разобрался в многовековой трансформации букмекеров и выяснил, как цифровые технологии навсегда изменили мир ставок.

Пока люди жили в пещерах, ставками служили элементарные материальные ценности — оружие, домашняя утварь, животные. С развитием общества и появлением концепции денежных средств мир азартных игр менялся. Первые Олимпийские игры в Древней Греции состоялись в 776 году до нашей эры и зрители уже тогда ставили на соревнования по бегу и заезды колесниц. По данным археологов, спустя двести лет появилось что-то вроде праобраза тотализатора и первый свод правил по приему ставок.

Очередное ускорение история получила в Древнем Риме — едва ли не самым популярным для беттинга видом спорта были гладиаторские бои. При этом, по мнению исследователей античности, одна из четырех крупнейших гладиаторских школ Ludus Magnus стала центром развития культуры ставок. Правда полноценные букмекерские конторы появились гораздо позже, в Англии.

Территория Туманного Альбиона долгое время находилась под властью Рима и во многом переняла традицию ставок на спортивные состязания — первые документальные упоминания пари на ипподромах датируются XVI веком. Скачки вообще долгое время были самым популярным развлечением, хотя и были доступны исключительно привилегированным сословиям. Более того, играть могли только владельцы лошадей на результатах частных гонок.

Все изменилось в XVIII веке, когда появились первые букмекеры. По основной версии пионером был англичанин Уильям Огден в 1790 году. До начала забега он устанавливал соотношение между выигрышем и размером ставки для каждой конкретной лошади. Впрочем, есть мнение, что Огдена могли обогнать его соотечественник Ричард Таттерсол, начавший принимать ставки еще в 1766 году, или француз Пьер Олер. Последний якобы вообще открыл первое заведение для пари на лошадиные забеги в начале того же столетия.

А вот когда появилась первая букмекерская контора известно — в 1850 году заведение открыли в Лондоне Фред Суинделл и Левиафан Дэвис. Ко всему прочему они не только принимали ставки, но и делали спортивные прогнозы, распространяя листовки с шансами на выигрыш по столице Англии. Полноценный первый тотализатор появился через пятнадцать лет в Париже — основатель легендарного кабаре "Мулен Руж" Жозеф Оллер открыл центральную кассу для приема закладов от играющих. В последующие тридцать лет букмекерские конторы открылись во всех цивилизованных странах мира.

Вскоре скачки, как главный беттинговый спорт, потихоньку начал вытеснять футбол. В 1923 году в Ливерпуле появилась компания Littlewoods и одной из главных ее особенностей был прием ставок по почте. В течении XX века букмекерская деятельность постепенно получала официальное признание, разрастаясь в тысяч компаний. Например, к 1982 году штат той же Littlewoods составлял уже 22 тысячи человек. При этом ставить начали не только на такие виды спорта, как футбол, бокс и гольф, но также на результаты выборов и даже второе пришествие Христа.

Цифровые технологии в букмекерском бизнесе появились в середине девяностых, а если быть конкретным, то ключевым стал 1994 год — Всемирная торговая организация позволила островному государству Антигуа и Барбуда право выдавать лицензии для приема онлайн-ставок. Ключевую роль в этом процессе сыграл Саймон Нобл, исполнительный директор австрийской букмекерской компании InterTops. В том же 1994 году он стал главой подразделения, которое работало над онлайн-направлением беттинга и именно его компания получила первую лицензию.

Команде Нобла понадобилось чуть больше года, чтобы запустить онлайн-процессинг по приему ставок. Революционной принято считать дату 17 января 1996 года, когда финн Юкка Хонковаара сделал первую в истории человечества онлайн-ставку, сыграв на результате матча Кубка Англии между "Херефордом" и "Тоттенхэмом".

Это было только первым шагом на пути масштабнейших изменений. В год, когда Хонковаара сделал свою историческую ставку появился второй онлайн-букмекер — американская компания Vip Sports. Следующим логичным шагом стало создание отдельного мобильного приложения для ставок на спорт и отличилась тут уже упомянутая выше InterTops. Использовав WAP-технологию (протокол беспроводной передачи данных, максимально приближенный по архитектуре к World Wide Web) компания стала первым в мире букмекером с мобильным ресурсом для ставок.

В течение следующих нескольких лет каждая уважающая себя букмекерская компания запустила мобильную версию. К 2001 году объем онлайн-рынка спортивных ставок достиг отметки в $2 млрд, а количество игроков — 8 млн человек. В 2002-м впервые открылась возможность делать live-ставки.

Дальнейшее движение было делом времени и развития компьютерных технологий, благодаря которым этот вид развлечений превратился в образ жизни для многих игроков — нет проблем в том, чтобы сделать ставку на любимую команду по футболу, не выходя из дома. К 2017 году общий объем онлайн-ставок на спорт колебался в районе $45-47 млрд, а, по данным консалтинговой компании Zion Market Research, к 2024 году он может превысить $150 млрд.

PR-директор букмекерской компания FAVBET Ксения Тюрикова отмечает — синхронизируясь с мировым трендами, беттинг движется к диджитализации. Во многом это связано с изменением потребительских привычек, сформированными динамикой жизни, стремлением к свободе выбора и фактором локдауна в последние два года.

"Мы наблюдаем рост популярности мобильных игр и приложений. Если апеллировать к цифрам, то, в среднем, FAVBET фиксирует объем игры с мобильных устройств на отметке 80% от общего показателя. При этом процесс легализации игорного бизнеса в Украине ускорил развитие онлайн-беттинга. В то же время, открытие офлайн-точек и наземных беттинг шопов в силу законодательных ограничений пока прогнозировать сложно", — объяснила она.

Маркетинг-директор FAVBET Алексей Церковный добавляет — они сегодня работают над разработкой продуктов с использованием VR-технологий и тестированием опции voice assistant, что позволит делать ставки с помощью голоса.

"Мы обращаемся к технологиям с использованием Machine Learning и искусственного интеллекта для составления игровых паттернов: работая с поведенческой моделью игрока, можем предсказывать характеристики и при необходимости соблюдать протоколы ограничения для лудоманов в рамках требований Responsible Gambling. Также мы развиваем MarTech, используем автоматизированные системы в большинстве маркетинговых опций — для закупок, оптимизации и прочего. Кроме того, уже сейчас мы запускаем коллаборации с другими брендами в сегменте e-commerce и fintech", — добавил Церковный.

Среди лидеров цифрового беттинга выделяется компания Parimatch. Иван Ляшенко, Chief Marketing Officer в Parimatch Tech, говорит, что сейчас онлайн-беттинг уже популярнее офлайна.

"Беттинг сегодня — это ставки на десятки тысяч событий в месяц. Просто физически невозможно, чтобы люди проводили столько человеко-часов в беттинг шопах. А сделать ставку в приложении — просто. Оффлайн ставки лидируют в ряде регионов Африки. Также достаточно велика доля ставок в ритейле в Англии (на скачки). Учитывая объемы рынка Великобритании, это формирует определенную массу. Но в целом, беттинг уже сместился в онлайн. Многие рейтинги не учитывают регионы без лицензирования беттинга", — говорит он.

Ляшенко утверждает — в вопросе беттинга смартфон сейчас далеко впереди, и та же Aфрика перескакивает из ритейла сразу на смартфон. В некоторых регионах, как говорят в Parimatch, проникновение смартфонов растет динамикой двухзначных цифр ежегодно, и пенетрация 4g сетей только подстегивает этот тренд. Не последнюю роль играют здесь и криптовалюты, которые дают возможность выходить на рынки, где есть сложности с процессингом и подключением платежных методов. Криптовалюты остаются глобализированным инструментом для беттинговых компаний.

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"С криптовалютами мы работаем, считаем это перспективным направлением. Тем более, что есть удачные примеры в индустрии. Самое большое, что может дать блокчейн беттингу — решение проблем с платежными методами по всему миру. Так что с ростом пенетрации криптовалюты беттинг будет расти еще быстрее", — отмечает Иван Ляшенко.

Масштабная цифровизация понемногу сдвигает и фокус ставок, как это происходило чуть больше ста лет со скачками. Конечно, крупнейший оборот денег остается в ставках на футбол и бейсбол, но сегодня киберспорт — реактивный тренд, который набирает скорость по мере подрастания целевой аудитории. По статистическим данным, аудитория киберспортивных турниров превышает посещение футбольных матчей, пускай пока процент конверсии в пользователей беттинговых платформ и уступает традиционным видам спорта. Например, если в футболе делает ставки каждый пятый болельщик, то от киберспортивной аудитории пока только каждый двадцатый.

"Киберспорт популярен, особенно среди молодой аудитории. Он подталкивает к более быстрому совершенствованию трейдинговых моделей, поскольку правила игр и сами игры меняются достаточно часто. Также развивается целый пласт статистики и энгейджмент механик, которые могут быть невозможными для традиционных спортов", — объясняет Ляшенко.

Очевидно, что с последующим проникновением цифровых технологий беттинг будет только развиваться. Например, VR-технологии легко могут получить популярность за пределами концепции live-казино, в которых они используются сегодня эффективнее всего. Это, наряду с машинным обучением, повсеместным использованием криптовалют и доминированием онлайн-ставок, выводит беттинг в разряд одного из самых технологичных видов бизнеса.

Илья Требор, специально для Delo.ua