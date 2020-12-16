Бизнес 30 минут назад

Киевский отель решили превратить в Dnipro Casino

Столичная гостиница регистрирует торговую марку казино

Фото: Facebook/Dnipro Hotel Фото: Facebook/Dnipro Hotel
Фото: Facebook/Dnipro Hotel

ЧАО "Отель Днепр" подала заявку и начала регистрацию торговой марки Dnipro Casino. Об этом свидетельствуют данные в системе Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент).

Как информирует LIGA.net, согласно международной классификации, торговая марка предусматривает товары и услуги категорий 28 и 41.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, среди услуг торговой марки числятся:

– обеспечение оборудованием для казино;

– услуги с сфере азартных игр;

– услуги залов игровых автоматов и услуги ночных клубов.

Кроме этого, предусматривается проведение лотерей, услуги букмекерских контор и игровые компьютерные услуги.

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Из товаров — игровые автоматы для азартных игр, автоматы для аркадных видеоигр, жетоны и колесо фортуны. Также планируют разместить видеоигровые консоли и портативные игры.

Напомним, в конце октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".

15 июля в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 мkhl 111 млрд грн.

Таким образом, во время аукциона ставка возросла более, чем в 12,5 раз. Впоследствии стало известно, что победителями в аукционе за отель "Днепр" стали украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель.

Позже стало известно, что продажу отеля "Днипро" хотят отменить через суд. Так, в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и таким, что подлежит отмене, приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днипро".

Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить ФГИУ совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

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