НАБУ должно завести дело о покупке отеля "Днипро", — Высший антикоррупционный суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком при продаже государственного ЗАО "Гостиница "Днипро".

Такое решение 7 сентября вынес Высший антикоррупционный суд в ответ на жалобу адвоката Ольги Колесник, сообщают "Наші Гроші"

В жалобе отмечалось, что в конце августа клиент адвоката Колесник направил в НАБУ заявление о возможном совершении преступления при продаже всех акций отеля. Также заявления были направлены в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Указывалось, что 15 июля ФГИУ провел аукцион по продаже гостиницы. По его результатам договор купли-продажи был заключен с ООО "Смартленд", которое предложило 1,1 млрд грн. Заявитель указал, что при этом в справках фирмы и в СМИ были названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств.

Суд установил, что по уголовному-процессуальному кодексу следователь или прокурор должны в течение суток после получения заявления о совершении уголовного преступления внести сведения в ЕРДР. При этом от следователя или прокурора не требовалась оценка обоснованности заявления, а только фиксация предоставленных фактов. ВАКС решил, что заявление содержит объективные данные о совершении правонарушения.

Отметим, 14 августа ФГИУ и "Смартленд" заключили соглашение о покупке гостиницы "Днипро". Через месяц Фонд объявил, что фирма полностью внесла нужную сумму. Перед оплатой, 26 августа, "Смартленд" заключил кредитный договор с АО "Банк Сич" на условиях открытия кредитной линии. По данным Smida, 16 сентября 2020 внеочередное общее собрание акционеров "Банк Сич" согласовало выделение кредитной линии на сумму 1 млрд 50 млн грн под 9% годовых на 10 лет. Залогом стал депозит поручителя, который остался неизвестным

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Но в тот же день, акционеры "Банк Сич" согласовали привлечение средств Национального банка Украины по генеральному кредитному договору на общую сумму 1,5 млрд грн. По данным НБУ, в июле-сентябре "Банк Сич" получил рефинансирование на 224 млн грн. Ранее же о планах предоставить кредит "Смартленду" объявил "РВС Банк", который планировал этот вопрос рассмотреть на собрании акционеров в сентябре. Тогда же было объявлено, что кредит будет выдан под депозит ООО "Газ ком трейд", которое записано на жителя Прилук Александра Кривенко. Но Smida не содержит информации о проведении этого собрания.

Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" позволяет приобрести объект за кредитные средства. Но участник торгов должен сообщить о кредиторе и документально подтвердить, что он желает рассмотреть возможность кредитования в случае избрания этого участника победителем аукциона. В обнародованных в "Прозорро.Продажи" документах "Смартленд" отсутствует упоминание о потенциальных кредиторах. В финотчете предприятия указано, что его активы за прошлый год составили 5,55 млн грн, а весь доход от реализации продукции — 8,2 млн грн. Чистая прибыль — 667 тысяч грн. При этом, только для участия в аукционе нужно было заплатить сумму почти равную годовому доходу компании — 8 млн 90 тысяч грн, что свидетельствовало о необходимости привлечения кредитных средств.

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Основными акционерами АО "Банк Сич" является Андрей Мельник, Олег Баланда и Валерий Раздорожный. Ранее НБУ сообщил, что фактическим контролером "Банк Сич" является экс-руководитель "Родовид банка" Денис Горбуненко. Он также известен как владелец кипрской "Raga Establishment Limite", связанной с Сергеем Левочкиным. Сейчас в данных НБУ фамилия Горбуненко отсутствует. "РВС Банк" принадлежит Александру Стецюку, бывшему помощнику нардепа предыдущего созыва Руслана Демчака. У самого экс-нардепа в собственности 1% финучреждения. В августе-сентябре банк получил рефинансирование на 420 млн 790 тысяч грн.

Учредителями ООО "Смартленд" указаны Максим Терещук и ООО "Айс Таун" Алексея Игунина. После аукциона "настоящим" покупателем отеля назвал себя бизнесмен Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта. Он отказался называть публично кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

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Напомним, в конце октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".

15 июля в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 миллиард 111 млрд грн. Таким образом, во время аукциона ставка возросла более, чем в 12,5 раз. Впоследствии стало известно, что победителями в аукционе за отель "Днепр" стали украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель.

Позже стало известно, что продажу отеля "Днипро" хотят отменить через суд. Так, в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и таким, что подлежит отмене, приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днипро".

Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить ФГИУ совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.