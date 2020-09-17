Сделку по продаже отеля "Днепр" окончательно закроют через неделю-две, — Кохановский

Глава правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации Александр Кохановский заявил, что 95% пути по приватизации отеля "Днепр" пройдено и покупателям осталось только получить акции объекта.

Об этом он заявил во время брифинга после официальной презентации Украинской Профессиональной киберспортивной Ассоциации в четверг, 17 сентября.

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"Нам нужно получить акции, нам должны перевести акции отеля "Днепр". После этого сделка будет считаться завершенной. 95% пути уже пройдено, осталось 5%. Я думаю, что это определенно неделя, может две", — подчеркнул он.

Напомним, что в конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети". 15 июля в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 миллиард 111 млрд грн.

В понедельник, 14 сентября, в государственный бюджет поступили эти средства. Победителями в аукционе за отель стали украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель. Об этом ранее у себя на странице в Facebook заявил генеральный директор и совладелец DreamTeam, первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами Александр Кохановский.

По словам Кохановского, большой киберспортивный проект, который он планировал запустить, должен был стартовать с постройки арены, однако его команда изменила планы, "увидев новую уникальную возможность".