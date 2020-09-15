ФГИ завершил процедуру приватизации отеля "Днепр", в бюджет поступило более 1,1 млрд грн

В понедельник, 14 сентября, в государственный бюджет поступили более 1,111 млрд грн от приватизации отеля "Днепр", прозрачный аукцион которого был проведен 15 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Таким образом, победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности этого актива.

Указано, что, начиная с момента объявления результатов аукциона, победитель открытых торгов и деньги проходили проверку компетентными органами на соответствие требованиям действующего законодательства.

"После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в Государственный бюджет Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Фонда госимущества этот аукцион стал "очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по новым, прозрачным правилам, введенными новой командой Фонда".

Как отчитались в ФГИ, с начала года Фондом проведено 1548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.

Ранее в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и таким, что подлежит отмене, приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днипро".