Продажу отеля "Днипро" планируют отменить через суд

В Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и таким, что подлежит отмене, приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днипро".

Как сообщает пресс-служба ОАСК, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить ФГИУ совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

По ее мнению, этот приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Читайте также: Турецкий инвестор намерен построить в Днепре гостиницу с паркингом

Напомним, в конце октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".

15 июля в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 миллиард 111 млрд грн.

Таким образом, во время аукциона ставка возросла более, чем в 12,5 раз.

Впоследствии стало известно, что победителями в аукционе за отель "Днепр" стали украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель.