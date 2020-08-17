Продажу отеля "Днипро" планируют отменить через суд

В Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и таким, что подлежит отмене, приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днипро".
Как сообщает пресс-служба ОАСК, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить ФГИУ совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.
По ее мнению, этот приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.
Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.
Напомним, в конце октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".
15 июля в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 миллиард 111 млрд грн.
Таким образом, во время аукциона ставка возросла более, чем в 12,5 раз.
Впоследствии стало известно, что победителями в аукционе за отель "Днепр" стали украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель.