Отель "Днипро" в центре Киева продали за 1,1 млрд гривен фирме из Броваров (ВИДЕО)

В среду, 15 июля, в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 миллиард 111 миллионов гривен. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места события.

Читайте также: Аукцион по продаже легендарного отеля "Днипро": ставка возросла в 12,5 раз

Подпишитесь на канал DELO.UA

Торги началась в 11:00 и продолжались до 17:00. В аукционе состязались 29 участников. Стартовая цена составляла почти 31 млн гривен. Главное требование Фонда госимущества к победителю — сохранение названия отеля, его назначения, а также запрет на увольнение персонала.

Победитель аукциона — ООО "Смартленд". Согласно данным аналитической системы YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области в 2013 году. Ею руководит Терещук Максим Николаевич. Уставной капитал компании — 11,3 миллионов гривен.

После объявления победителя государство проверит его платежеспособность и проведет аудит. Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

Здание гостиницы занимает площадь 12 тысяч 829 квадратных метров и состоит из 12 наземных этажей и подвала, на которых размещаются следующие помещения:

• 186 номеров на 255 мест площадью от 12 до 56 квадратных метров; • 2 ресторана площадью 279 и 126 квадратных метров; • 2 бара площадью 119 и 63 квадратных метров; • 3 конференц-зала и зала переговоров общей площадью около 200 квадратных метров; • Spa-центр площадью 326 квадратных метров.

Здание отеля расположено на земельном участке площадью 0,2831 га, которое находится у акционерного общества-владельца гостиницы в постоянном пользовании. Также, перед отелем расположен паркинг площадью 0,158 га на 56 мест.

Отметим, 12-этажное здание отеля "Днипро" возведено в 1964 году в стилистике советского модернизма. На 12 этаже расположен ресторан "Панорама" с красивейшими пейзажами Киева. Сейчас гостинница имеет 4-звездочный статус. Однако 176 номеров уже не соответствуют современным требованиям. Последний ремонт проводился здесь в середине "нулевых".

С приватизацией гостиницы "Днипро" уже поздравил и президент Владимир Зеленский. "Победителю торгов — новому владельцу гостиницы "Днипро" хочу пожелать, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желаемой локацией для его гостей", — заявил президент.

По словам Зеленского, все полученные деньги от приватизации отеля будут направлены в Государственный бюджет Украины.

"Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, что принадлежало государству, органам местной власти и Фонду гарантирования вкладов на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию. Ожидаю, что в ближайшее время также успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие Государственному управлению делами", — заявил Зеленский.

Напомним, на Крещатике свой офис также хочет продать "Укрпочта". По словам главы правления Игоря Смелянского, содержание помещения в центре Киева приносит убытки. За памятник архитектуры Смелянский рассчитывает выручить 1 миллиард гривен.