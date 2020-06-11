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"Укрпочта" намерена продать главный офис на Крещатике за 1 миллиард гривен

По словам главы правления Игоря Смелянского, содержание помещения в центре Киева приносит убытки

Главпочтамт вознамерились продать в частные руки за миллиард гривен. Фото: Wikipedia Главпочтамт вознамерились продать в частные руки за миллиард гривен. Фото: Wikipedia
Главпочтамт вознамерились продать в частные руки за миллиард гривен. Фото: Wikipedia

Здание главного офиса "Укрпочты" на Крещатике, 22, которое является памятником архитектуры, планируют продать. Сейчас помещение сдают в аренду. Об этом заявил глава правления "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире 24 телеканала.

"Крещатик, Майдан — места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре", — пояснил Смелянский. Глава "Укрпочты" считает, что помещение операционного зала можно оставить как символ и визитку страны. 

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Кроме того, Смелянский сообщил, что помещение главного офиса "Укрпочты" оценили в 1 миллиард гривен, но на ремонт самого здания нужны десятки миллионов гривен.

"Чтобы привести главный офис в порядок — надо 75 миллионов гривен. Мы его содержим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы", — отметил Смелянский. 

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Отметим, что  если "Укрпочта" таки решит продать Главпочтамт на Крещатике, то город может лишиться уникального памятника архитектура в стилистике классицизма и украинского барокко (сооружен в 1952-1958 годах — Delo.ua). Ведь, частный инвестор наверняка захочет изменить монументальные интерьеры здания, являющегося частью единого архитектурного ансамбля Крещатика. 

Напомним, еще с 2019 года власти Киева готовят документы для инициативы о внесении улицы Крещатик в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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