"Укрпочта" вернулась в докарантинный режим работы

С 1 июня все отделения Укрпочты по всей Украине возобновили свою работу по обычному докоронавирусному графику.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, во всех отделениях и в дальнейшем будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных санитарных норм, что и раньше: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию.

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Услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня, в дальнейшем будут рассчитываться по стандартному тарифу. Все заказные отправления почтальона будут вручать лично.

Кроме этого, восстановлена ​​плата за доставку денежных переводов "С карты домой".

При этом, Укрпочта сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов Укрпочты: получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Также Укрпочта продолжает бесплатно доставлять лекарства по всей Украине. Всего за период карантина компания осуществила около 20 тысяч поставок лекарственных средств.

В конце мая компания подвела итоги социальной инициативы #ДопоможемоЛікарям, в рамках которой украинцы присылали в больницы средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов, а "Укрпочта" бесплатно доставляла их адресатам.

За два месяца было отправлено более 160 тысяч посылок.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса.

Напомним, с 18 марта некоторые из отделений Укрпочты в связи с ограничениями транспортного сообщения частично сократили графики работы.