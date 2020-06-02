"Укрпочта" вернулась в докарантинный режим работы

С 1 июня все отделения Укрпочты по всей Украине возобновили свою работу по обычному докоронавирусному графику.
Как сообщает пресс-служба госпредприятия, во всех отделениях и в дальнейшем будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных санитарных норм, что и раньше: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию.
Услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня, в дальнейшем будут рассчитываться по стандартному тарифу. Все заказные отправления почтальона будут вручать лично.
Кроме этого, восстановлена плата за доставку денежных переводов "С карты домой".
При этом, Укрпочта сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов Укрпочты: получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.
Также Укрпочта продолжает бесплатно доставлять лекарства по всей Украине. Всего за период карантина компания осуществила около 20 тысяч поставок лекарственных средств.
В конце мая компания подвела итоги социальной инициативы #ДопоможемоЛікарям, в рамках которой украинцы присылали в больницы средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов, а "Укрпочта" бесплатно доставляла их адресатам.
За два месяца было отправлено более 160 тысяч посылок.
Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса.
Напомним, с 18 марта некоторые из отделений Укрпочты в связи с ограничениями транспортного сообщения частично сократили графики работы.