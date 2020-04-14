"Укрпочта" массово нанимает новых сотрудников

На период введения карантина "Укрпочта" не прекращает нанимать работников, а наоборот готова обеспечить постоянной работой различных специализаций больше 3 тысяч специалистов: начальников и операторов почтовых отделений, почтальонов, региональных менеджеров, аналитиков и других специалистов.

Как сообщает пресс-служба компании, "Укрпочта" готова также принять кандидатов, ищущих работу по совместительству на период карантина.

На сегодняшний день в "Укрпочте" работает более 65 тысяч специалистов. В период карантина компания работает в обычном режиме (с минимальными ограничениями для клиентов).

Наиболее актуальными на время карантина в Укрпочте являются сортировщики, водители, операторы почтовой связи и почтальоны. "Укрпочта" предлагает сортировщикам оклад с премиями от 5 200 до 12 300 грн, водителям — 5 820 — 25 000 грн, операторам — 4 720 -11 000 грн, почтальонам — 4 720 — 8 500 грн.

Новым работникам обеспечат те же условия, что сейчас имеют нынешние сотрудники: обеспечение средствами индивидуальной защиты; работники, которые непосредственно контактируют с клиентами (работники отделений, почтальоны, курьеры, водители и так далее), получают 15% надбавку.

Также для них предусмотрена медицинская страховка в 25 тысяч грн в случае заболевания коронавирусом с признаками выраженной дыхательной недостаточности.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса.