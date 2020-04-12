"Укрпочта" пообещала себе в ущерб не повышать тарифы на международные отправления

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку международных отправлений, несмотря на то, что в связи с карантинными ограничениями и запретом на авиасообщение расходы на нее значительно увеличились. Об этом заявил генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"Укрпочта", понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не изменять тарифы, несмотря на растущие расходы", — заявил он.

По его словам, в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения в Украине, которое использовалось для транспортировки отправлений, "Укрпочта" планирует ввести другие пути доставки.

В частности, речь идет о следующих маршрутах:

- грузовые рейсы Turkish Airlines 4-5 раз в неделю;

- транзит "Укрпочты" вместе с компанией Элерон и AirBaltic из аэропорта "Жуляны";

- с 3 апреля транзит из аэропорта "Львов".

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"Таким образом, мы обеспечим регулярное грузовое сообщение для ваших отправлений в Европу и США. Также, регулярно уже ходят наземные маршруты в Молдову, Румынию Польшу, Латвию, Эстонию, Словакию, Чехию и другие географически близкие страны", — отметил Смелянский.

"Сегодня на территории Украины почти нет остатков неотправленной почты. Благодаря решению от почты Нидерландов и авиакомпании KLM мы наладили сообщение с ключевыми странами Латинской Америки, Африки и Океании. Проблемными остаются направления Австралии и маленьких островных государств", — подчеркнул гендиректор "Укрпочты".

Он также сообщил, что расходы на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза, однако компания приняла решение не вводить дополнительных надбавок за доставку, а также не отменять действие программы лояльности для экспортеров.

"Все скидки будут сохранены. Эти десятки миллионов гривень — это наш вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, работа которого зависит от стабильной доставки "Укрпочты", — заявил Смелянский.

Он также рассказал, что сегодня почтовые грузы идут с 1-3 перегрузками в транзитных хабах, а сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут составлять от двух дней до двух, а иногда и до четырех, недель.

Кроме того, компания разместила на своем сайте официальное письмо для помощи бизнесу в объяснении клиентам проблем со сроками доставки.

По информации Смелянского, с 13 марта по 1 апреля "Укрпочта" отправила почти 200 тысяч зарегистрированных отправлений, при этом срок с момента сдачи отправления в одном из 11 тысяч отделений почтовой компании до прохождения таможни в стране назначения для 52% отправлений составляет до двух недель.

"Мы не знаем, сколько продлится запрет на регулярные перевозки и карантинные меры, однако видим, что в апреле работа грузовых авиалиний выравнивается, и сроки доставки будут сокращаться", — подчеркнул топ-менеджер почтового оператора.

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Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине на карантин закрыли учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине вступило в силу новое постановление Кабинета министров, которое, в частности, запрещает находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч грн.

По состоянию на утро 12 апреля в Украине подтверждены 2 777 случаев COVID-19. За прошедшие сутки получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса.